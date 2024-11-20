Сегодня 17:43 Дедов Морозов отправят к врачам. Зачем аниматорам справки и нужно ли их требовать HR-эксперт Мурадян: справка от врача покажет, что аниматор ничем не болен 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Праздники

Дети

Детские сады

Дед Мороз

Артисты

В Госдуме предложили отправлять всех аниматоров, в том числе исполняющих роли Дедов Морозов и Снегурочек, на медосмотр. Меру объяснили стремление обезопасить детей от различных инфекций. HR-эксперт Гарри Мурадян напомнил 360.ru, какие документы должны быть у таких артистов.

Специалист подчеркнул, что гарантировать безопасность как детей, так и взрослых как раз поможет медицинская справка от врача о состоянии здоровья и отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, для тех, кто работает с детьми, обязательно наличие санитарной книжки. «Это подтверждает, что они прошли медицинское обследование и не представляют угрозы для здоровья», — пояснил Мурадян. Если аниматор работает через агентство, подчеркнул HR-эксперт, важно составить договор, который бы регламентировал все условия сотрудничества. Документ защитит обе стороны, если возникнут спорные ситуации.

Если речь идет о частных аниматорах, <…> ответственность за их действия в значительной степени ложится на заказчика. Однако если аниматор представляет агентство, то в этом случае агентство должно нести ответственность за качество предоставляемых услуг и безопасность своих сотрудников. Гарри Мурадян HR-эксперт

Фото: РИА «Новости»

При выборе Деда Мороза и Снегурочки специалист посоветовал обращаться в проверенные агентства: там обычно проводят отбор аниматоров, проверяют их квалификацию и наличие необходимых документов. «Проверяйте отзывы: Если вы все же решите обратиться к частному исполнителю, внимательно изучите отзывы о нем. Спросите рекомендации у знакомых или посмотрите отзывы на платформах», — добавил Мурадян. Он также рекомендовал лично встретиться с аниматором непосредственно перед праздником, чтобы оценить его профессионализм и подход к работе. «Запросите документы. Не стесняйтесь попросить показать медицинскую справку и другие необходимые бумаги перед тем, как заключить соглашение», — обратил внимание собеседник 360.ru. Необходимо также обсудить все детали, чтобы убедиться: все условия время работы, программа, оплата — четко оговорены и зафиксированы. Автором инициативы об обязательном медосмотре для аниматоров стал, по данным Telegram-канала Shot, депутат Дмитрий Гусев. Он предложил обязать артистов иметь при себе медсправку и отрицательный тест на ковид. Сейчас подобные требования действуют только в отношении аниматоров при посещении детских садов или школ.