Чтобы не было русофобов? Россиян с паспортами других стран предложили лишить гражданства

Предложение о лишении гражданства уехавших из страны россиян, если они получили паспорта других государств, направили в Госдуму общественники. Автор инициативы и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с 360.ru заявил, что эту идею массово поддерживают россияне.

Кого может коснуться инициатива

Он пояснил, что под законопроект в основном подпадут уехавшие артисты и общественные деятели, которые выступают с критикой в адрес России.

«У нас общество разделилось на тех, кто поддерживает специальную военную операцию и тех, кто против, куда в основном входят артисты, которые уехали. Мы за ними наблюдаем, как они выступают», — заявил Бородин.

В качестве примера он привел Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте. По его словам, дети артистки живут в США, в Россию приезжают только на заработки, а все деньги тратят за границей.

«Ксения Собчак — гражданка Израиля. Недавно задержали сенатора Дмитрия Савельева. У него нашли двойное гражданство, а его семья непосредственно живет в другой стране <…> Вроде наша страна дала им все, а от них обратно вот мы видим вот такую вот грязь», — заявил Бородин.

Пример Китая

Он подчеркнул, что сейчас в зону проведения спецоперации отправляются простые ребята, которые своей кровью и жизнями отстаивают интересы России. При этом общественные и культурные деятели с паспортами других стран делают вид, что это их не касается и при первой возможности уезжают за границу.