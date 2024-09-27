Чтобы не было русофобов? Россиян с паспортами других стран предложили лишить гражданства

Бородин объяснил запрет второго гражданства для россиян борьбой с русофобами

Фото: РИА «Новости»

Предложение о лишении гражданства уехавших из страны россиян, если они получили паспорта других государств, направили в Госдуму общественники. Автор инициативы и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с 360.ru заявил, что эту идею массово поддерживают россияне.

Кого может коснуться инициатива

Он пояснил, что под законопроект в основном подпадут уехавшие артисты и общественные деятели, которые выступают с критикой в адрес России.

«У нас общество разделилось на тех, кто поддерживает специальную военную операцию и тех, кто против, куда в основном входят артисты, которые уехали. Мы за ними наблюдаем, как они выступают», — заявил Бородин.

В качестве примера он привел Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте. По его словам, дети артистки живут в США, в Россию приезжают только на заработки, а все деньги тратят за границей.

«Ксения Собчак — гражданка Израиля. Недавно задержали сенатора Дмитрия Савельева. У него нашли двойное гражданство, а его семья непосредственно живет в другой стране <…> Вроде наша страна дала им все, а от них обратно вот мы видим вот такую вот грязь», — заявил Бородин.

Пример Китая

Он подчеркнул, что сейчас в зону проведения спецоперации отправляются простые ребята, которые своей кровью и жизнями отстаивают интересы России. При этом общественные и культурные деятели с паспортами других стран делают вид, что это их не касается и при первой возможности уезжают за границу.

Чтобы у нас не было таких русофобов, мы приняли решение выйти с такой инициативой. К примеру, в Китае лишают гражданства, если человек получил второе в другой стране. Я считаю, что у нас нужно сделать так же.

Виталий Бородин

глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

Общественник пояснил, что ему непонятно, что именно уехавшие россияне с двойным гражданством делают за границей.

«Наши граждане все здесь, в России. Они в трудную минуту с нашей страной и готовы встать в один строй, принять присягу, чтобы отстаивать интересы нашего государства», — пояснил собеседник 360.ru.

Что скажут в Госдуме

Он добавил, что это предложение поддержали большинство тех, кто остался в родной стране. Но теперь необходимо понять, готова ли Госдума принять эту инициативу.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии РИА «Новости» заявил, что не видел инициативы о запрете двойного гражданства для россиян.

«В нашем комитете такой вопрос не рассматривался. Думаю, реализовать это сейчас было бы довольно сложно», — отметил политик.

В начале февраля Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен потребовал от правительства страны прекратить выдачу россиянам паспортов. Он подчеркнул, что принятый закон о двойном гражданстве необходимо поменять таким образом, чтобы получивший гражданство Финляндии иностранец отказался от прежнего.

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