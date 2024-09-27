Чтобы не было русофобов? Россиян с паспортами других стран предложили лишить гражданства
Бородин объяснил запрет второго гражданства для россиян борьбой с русофобами
Предложение о лишении гражданства уехавших из страны россиян, если они получили паспорта других государств, направили в Госдуму общественники. Автор инициативы и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с 360.ru заявил, что эту идею массово поддерживают россияне.
Кого может коснуться инициатива
Он пояснил, что под законопроект в основном подпадут уехавшие артисты и общественные деятели, которые выступают с критикой в адрес России.
«У нас общество разделилось на тех, кто поддерживает специальную военную операцию и тех, кто против, куда в основном входят артисты, которые уехали. Мы за ними наблюдаем, как они выступают», — заявил Бородин.
В качестве примера он привел Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте. По его словам, дети артистки живут в США, в Россию приезжают только на заработки, а все деньги тратят за границей.
«Ксения Собчак — гражданка Израиля. Недавно задержали сенатора Дмитрия Савельева. У него нашли двойное гражданство, а его семья непосредственно живет в другой стране <…> Вроде наша страна дала им все, а от них обратно вот мы видим вот такую вот грязь», — заявил Бородин.
Пример Китая
Он подчеркнул, что сейчас в зону проведения спецоперации отправляются простые ребята, которые своей кровью и жизнями отстаивают интересы России. При этом общественные и культурные деятели с паспортами других стран делают вид, что это их не касается и при первой возможности уезжают за границу.
Чтобы у нас не было таких русофобов, мы приняли решение выйти с такой инициативой. К примеру, в Китае лишают гражданства, если человек получил второе в другой стране. Я считаю, что у нас нужно сделать так же.
Виталий Бородин
глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией
Общественник пояснил, что ему непонятно, что именно уехавшие россияне с двойным гражданством делают за границей.
«Наши граждане все здесь, в России. Они в трудную минуту с нашей страной и готовы встать в один строй, принять присягу, чтобы отстаивать интересы нашего государства», — пояснил собеседник 360.ru.
Что скажут в Госдуме
Он добавил, что это предложение поддержали большинство тех, кто остался в родной стране. Но теперь необходимо понять, готова ли Госдума принять эту инициативу.
Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии РИА «Новости» заявил, что не видел инициативы о запрете двойного гражданства для россиян.
«В нашем комитете такой вопрос не рассматривался. Думаю, реализовать это сейчас было бы довольно сложно», — отметил политик.
В начале февраля Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен потребовал от правительства страны прекратить выдачу россиянам паспортов. Он подчеркнул, что принятый закон о двойном гражданстве необходимо поменять таким образом, чтобы получивший гражданство Финляндии иностранец отказался от прежнего.