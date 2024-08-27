Что Россия дала миру, или Почему на айфоне далеко не улетишь

Несколько дней тому назад одна моя добрая знакомая — милая девушка с душой настоящего патриота — подкинула ролик с фрагментом какого-то интервью бывшего российского актера, а нынче убежанта-отступника Артура Смольянинова*. Он нарочито пафосно спрашивает, а что, собственно, современная Россия дала миру? Изобрели ли мы свой айфон, построили ли адронный коллайдер, запустили ли Hyperloop, основали SpaceX или что-то еще?

Ответ на довольно бессмысленные претензии Смольянинова* даются в этом же ролике, где справедливо вспоминают и лучший в мире ледокольный флот, и плавучую АЭС, и международное лидерство «Ростатома» в сфере строительства атомных станций по всему миру и много чего еще.

И все же сама по себе попытка противопоставить доводы разума огульной критике на самом деле бессмысленна — критикующий все равно их не услышит. Да и самим себя хвалить, даже если есть за что, как-то не комильфо.

Другое дело, когда пытающемуся найти себе оправдание предателю ответят те, кого он почитает наивысшим авторитетом — представители Запада. Вот тогда это будет не только показательно, но и крайне поучительно. Тем более что за примерами далеко ходить не нужно.