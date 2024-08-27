Что Россия дала миру, или Почему на айфоне далеко не улетишь
Публицист Белов рассказал, что современная Россия дала миру
Несколько дней тому назад одна моя добрая знакомая — милая девушка с душой настоящего патриота — подкинула ролик с фрагментом какого-то интервью бывшего российского актера, а нынче убежанта-отступника Артура Смольянинова*. Он нарочито пафосно спрашивает, а что, собственно, современная Россия дала миру? Изобрели ли мы свой айфон, построили ли адронный коллайдер, запустили ли Hyperloop, основали SpaceX или что-то еще?
Ответ на довольно бессмысленные претензии Смольянинова* даются в этом же ролике, где справедливо вспоминают и лучший в мире ледокольный флот, и плавучую АЭС, и международное лидерство «Ростатома» в сфере строительства атомных станций по всему миру и много чего еще.
И все же сама по себе попытка противопоставить доводы разума огульной критике на самом деле бессмысленна — критикующий все равно их не услышит. Да и самим себя хвалить, даже если есть за что, как-то не комильфо.
Другое дело, когда пытающемуся найти себе оправдание предателю ответят те, кого он почитает наивысшим авторитетом — представители Запада. Вот тогда это будет не только показательно, но и крайне поучительно. Тем более что за примерами далеко ходить не нужно.
Астронавты, участвующие в проблемной миссии Boeing Starliner, изначально отправлявшиеся на МКС всего на неделю и застрявшие там более чем на месяц, вернутся домой теперь только в 2025 году. И то на космическом корабле SpaceX. Корабль Boeing, увы, к полету не готов.
«Американское аэрокосмическое агентство NASA объявило, что компания SpaceX будет отвечать за возвращение экипажа корабля Starliner корпорации Boeing, который столкнулся с техническими проблемами, с орбиты на Землю. Астронавты смогут вернуться только в следующем году. Полет корабля Starliner начался 5 июня и был рассчитан на восемь дней. Однако астронавты вернутся на Землю только 25 февраля 2025 года. В настоящее время они находятся на МКС», — сообщили американские СМИ.
Но куда ценнее этих сухих строк, не передающих всю степень отчаяния заложников бардака в американской космической отрасли, слова главы корпорации SpaceX Илона Маска, сказанные в беседе с соучредителем компании по аренде жилья Airbnb Джо Геббиа.
На вопрос Геббиа, какие еще у США были бы варианты, как спасти астронавтов, если бы не SpaceX, Маск ответил: «Единственный другой вариант — Россия!»
Да-да, та самая «отсталая Россия», у которой нет своего айфона и не построен «гиперлуп». У нас и правда многого нет, а многое и ненужно. Зато с некоторых пор в стране стало меньше восторженных прозападных идиотов — как по мне, это уже само по себе отличное достижение.
Что Россия дала миру, говорите? Смолянинова*. Забирайте, нам не жалко.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.