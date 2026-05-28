28 мая 2026 00:15 Россияне останутся без ноутбуков? Что останется в магазинах после сокращения перечня параллельного импорта Муртазин: ограничение на параллельный импорт не означает прекращение поставок 0 0 0 Эксклюзив

Общество

Samsung

Правила

Минпромторг РФ

Технологии

Минпромторг сократил список ноутбуков, доступных для параллельного импорта, решение вступило в силу 27 мая. Останутся ли россияне без компьютерной техники, есть ли достойные российские аналоги и будут ли работать гарантии на уже купленную технику — в материале 360.ru.

Без ноутбуков Россия не останется Из перечня товаров для параллельного импорта исключили ноутбуки известных марок: Samsung, Intel, Asus и ряд других. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что россияне не останутся без привычных товаров. «Ограничение на параллельный импорт не означает прекращение поставок целого ряда товаров, если мы говорим про потребительские товары, например, ноутбуки тайваньских компаний. Эти товары как поставлялись, так и будут поставляться, просто они будут поставляться официально. Мера параллельного импорта здесь уже больше не нужна», — заявил аналитик в беседе с 360.ru.

Фото: Armin Weigel/dpa / www.globallookpress.com

Сложнее ситуация обстоит с технологиями для хранения данных: например, серверами. Для большинства американских и японских компаний российский рынок в этом секторе закрыт.

В гостендерах участвовать они не могли, потому что это поставки из враждебных стран. И Минпромторг здесь фактически цементирует то, что на рынке и так происходило в последние годы. Эльдар Муртазин

Де-факто сокращение перечня для параллельного импорта приводит к тому, что либо компании начинают поставлять технику официально, либо уже действуют правила, которые не позволяют этим компаниям продавать товары для госкорпораций, ведомств, и это фиксирует сложившийся статус-кво на рынке, — резюмировал аналитик.

И без запчастей тоже Пользователей взволновало решение Минпромторга, в частности, возник вопрос о выполнении гарантийных обязательств в отношении уже купленной техники, а также о ремонте вышедших из строя ноутбуков. Преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов в эфире 360.ru заявил, что проблем с запчастями в ближайшее время не ожидается.

Фото: Armin Weigel/dpa / www.globallookpress.com

«Многие компании, которые официально достаточно громогласно ушли из нашей страны, свои гарантийные обязательства перед пользователями так или иначе все-таки выполняют. И поэтому с теми устройствами, что сейчас есть, с запчастями, скорее всего, проблем уж точно в ближайший год не будет», — подчеркнул собеседник 360.ru. Из перечня исключили товары брендов Acer, ASUS, Hewlett Packard (HP), HPE, Intel, Samsung, Kingston, Toshiba, IBM, Cisco, Fujitsu, Hitachi, ADATA, AIC, Apacer, Hynix, Inspur, SanDisk, Transcend, xFusion. В Минпромторге пояснили, что изменения не повлияют на ассортимент на отечественном рынке, так как есть российские аналоги.