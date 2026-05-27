В России заработал обновленный перечень товаров для параллельного импорта

Приказ Минпромторга об обновлении перечня товаров для параллельного импорта вступил в силу. Документ утвердили в ноябре 2025 года, часть его положений начала действовать спустя шесть месяцев после публикации, сообщил ТАСС .

Из списка товаров, предназначенных для параллельного импорта, исключили несколько позиций компьютерной техники Acer, Asus, Intel, Samsung, Toshiba и других. Ранее в Минпромторге заявили, что это решение не повлияет на ассортимент товаров на российском рынке, так как уже есть отечественные аналоги.

Также из перечня исключили электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатную технику и краски Ricoh, а также ряд других товаров.

В ведомстве пояснили, что перечень будет регулярно пересматриваться. Из списка исключают товары или целые категории, если на рынке существуют отечественные аналоги, а также если в стране продолжается локализованное производство или сохраняются поставки от правообладателей.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении механизма параллельного импорта и других антисанкционных мер на 2026 год. Это позволит обеспечить российский рынок товарами, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств.