В России заработал обновленный перечень товаров для параллельного импорта
Приказ Минпромторга об обновлении перечня товаров для параллельного импорта вступил в силу. Документ утвердили в ноябре 2025 года, часть его положений начала действовать спустя шесть месяцев после публикации, сообщил ТАСС.
Из списка товаров, предназначенных для параллельного импорта, исключили несколько позиций компьютерной техники Acer, Asus, Intel, Samsung, Toshiba и других. Ранее в Минпромторге заявили, что это решение не повлияет на ассортимент товаров на российском рынке, так как уже есть отечественные аналоги.
Также из перечня исключили электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатную технику и краски Ricoh, а также ряд других товаров.
В ведомстве пояснили, что перечень будет регулярно пересматриваться. Из списка исключают товары или целые категории, если на рынке существуют отечественные аналоги, а также если в стране продолжается локализованное производство или сохраняются поставки от правообладателей.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении механизма параллельного импорта и других антисанкционных мер на 2026 год. Это позволит обеспечить российский рынок товарами, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств.