Сохранить серию и номер не получится. Что нужно знать о замене паспорта Юрист Ахтырко: сроки изготовления паспорта при его замене могут отличаться

Общество

Паспорта

МВД РФ

Правила

Утечки данных

Госуслуги

Каждому россиянину с годами приходится несколько раз менять паспорт. Причиной для получения нового документа может стать достижение определенного возраста или другие обстоятельства. 360.ru составил памятку, в каких случаях необходимо менять паспорт и как сделать это без проволочек.

Когда пора получать новый паспорт? Паспорт полагается менять в нескольких случаях: Достижении 20 и 45 лет;

При потере или краже;

При изменении важных данных;

Смене фамилии после замужества или развода;

Если документ стал непригодным или в нем есть ошибка. Заявление необходимо направить в течение 90 дней в случае смены ФИО, даты и места рождения, изменения пола (при наличии медицинского заключения, связанного с лечением врожденных аномалий или пороков развития) и после достижения 20 и 45 лет. Затягивание с подачей грозит административным штрафом. Для замены документа необходимо обратиться в МВД по месту регистрации, временного пребывания, по месту жительства или по месту нахождения. Стандартный срок оформления паспорта — пять рабочих дней. Узнать адрес ближайшего отделения можно на сайте ведомства. Также заявку можно подать в любой центр госуслуг «Мои документы» и через портал «Госуслуги». Гражданин сам выбирает, куда ему удобнее подать документы, но сроки изготовления могут отличаться, напомнила в беседе с 360.ru юрист Дарья Ахтырко. «Они всегда административным регламентом по тому региону, в котором ты подаешь документы. То есть они могут различаться в зависимости от региона подачи. Быстрее всего будет, естественно, по месту своей регистрации выдача и замена документа», — уточнила она.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт добавила, что при смене имени или фамилии человеку помимо паспорта придется в будущем менять и другие документы. В их число входят СНИЛС, водительские права, полис ОМС и загранпаспорт. Компрометация данных Одна из причин, из-за которых необходимо менять паспорт, — это компрометация данных. Представитель МВД Ирина Волк отметила, с такой проблемой сталкиваются при утечке данных в открытый доступ. Она добавила, что новая серия и номер защитят гражданина от использования в криминальных целях утраченного или объявленного недействительным паспорта. «В случае утери или краж паспорт может быть признан недействительным. Тогда подлежит замене именно уникальный бланк документа», — сообщила Волк. Юрист Ахтырко выразила мнение, что вокруг компрометации паспортных данных появилось много мифов. По ее словам, даже если злоумышленники получат серию и номер паспорта, они не смогут применить эти данные, если у них нет других идентификаторов: телефонного номера, «Госуслуг», кодов, паролей. «Все банки и другие организации стремятся делать несколько этапов авторизации, чтобы паспортные данные не смогли использовать злоумышленники», — объяснила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Что необходимо для замены паспорта Заявление о выдаче паспорта;

Паспорт, подлежащий замене (если он не утерян или украден);

Две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см. Если нужно оформить временное удостоверения личности, то потребуется еще одно фото. В некоторых случаях понадобятся и другие документы. Например, при смене фамилии при браке или разводе необходимы подтверждающие свидетельства. При наличии факта постановки на воинский учет гражданин обязан предъявить соответствующие документы. Если россиянин получает паспорт из-за изменения внешности, то следует направить в МВД справку о заболевании или медицинском вмешательстве. В случае, если паспорт содержал ошибки, нужно приложить документ, содержащий верные сведения. Отметки о браке и детях в паспорте необязательны, они вносятся по желанию. Чтобы отобразить их, понадобятся: заявление о внесении отметок в паспорт гражданина;

документы о заключении или расторжении брака;

свидетельства о рождении детей (если они имеют российское гражданство, и их возраст меньше 14 лет).

Фото: РИА «Новости»

Для получения паспорта также требуется уплатить госпошлину. Ее размер и реквизиты для уплаты указываются на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. Квитанцию получают в центре госуслуг «Мои документы». На срок оформления паспорта гражданин имеет право получить временное удостоверение личности. Для этого понадобится дополнительная фотография. Почему каждый раз меняется номер и серия? Официальный представитель МВД Ирина Волк объяснила, что часть информации в паспорте меняется в обязательном порядке. Например, его серию и номер сохранить уже нельзя, потому что эта последовательность цифр не относится к личности гражданина. «Бланк паспорта является защищенной полиграфической продукцией уровня „А“, изготовление которой должно отвечать ряду обязательных требований», — рассказала Волк. На каждом экземпляре ставят идентификационную нумерацию, которая позволяет вести учет. «Уникальная серия, номер паспорта и другие вносимые в него сведения — это неизбежное следствие применения идентификаторов на бумажном носителе», — подчеркнула представитель МВД. Именно наличие этих реквизитов обеспечивает необходимые условия для безопасного использования основного документа, поэтому номера меняются вместе с каждым новым паспортом.