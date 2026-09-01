Сегодня 03:21 Что можно и нужно делать на даче в сентябре? Подробная инструкция Агроном Маслов: в сентябре на огороде важно внести фосфорно-калийные удобрения Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сад и огород

Закрытие дачного сезона уже не за горами, однако в сентябре дел в саду и на огороде еще хватает. Что важно успеть в первый месяц осени, а с чем можно не торопиться?

Что нужно сделать на огороде в сентябре?

1. Завершить сбор урожая

В сентябре садоводы собирают яблоки и груши. Если на огороде есть ремонтантная малина и клубника, они тоже активно плодоносят в это время. В средней полосе России также созревают раннеспелые сорта грецких орехов. В теплицах еще остались томаты и перец, которые дозариваются. Постепенно нужно собирать и их — и оставлять в сухом месте.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Если холода пришли раньше ожидаемого, а помидоры и перцы не успели созреть, можно все равно снять их (при условии, что плоды уже сформированы) и хранить в сухом прохладном месте, но на свету — так они дозреют раньше. Если в августе вы не успели убрать лук, это необходимо сделать в начале сентября, указал в беседе с 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

2. Выкопать овощи на хранение

Речь прежде всего о моркови и свекле. Их ранние сорта, которые шли на потребление, собирают в июле–августе, а в сентябре приходит время запасаться овощами впрок.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Средние и поздние сорта капусты в большинстве регионов выкапывают в середине и конце первого осеннего месяца. В течение сентября на сухое хранение убирают и тыквы.

3. Внести фосфорно-калийные удобрения

Сейчас это одна из главных задач. Удобрения помогут улучшить вызревание побегов растений и увеличит их морозостойкость. Среди популярных удобрений — сульфат калия и древесная зола. Можно купить готовый комплекс с пометкой «Осень» — это сбалансированная смесь для перекопки. Она не содержит азота и помогает растениям подготовиться к зиме, укрепить корни.

4. Обработать клубнику

Ранее агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.ru рекомендовала дачникам до 3 сентября остричь старые листья клубники и опрыскать ее от вредителей и болезней — например, смесью ядохимиката и «Оксихома» от грибковых заболеваний.

Как бороться с фитофторозом?

Фитофтороз, или фитофтора, — опасное грибковое заболевание растений, способное уничтожить урожай за считаные дни — развивается в средней полосе России уже в августе. Ранней осенью опасность сохраняется. Под угрозой прежде всего пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец).

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай/Global Look Press / www.globallookpress.com

Иногда болезнь поражает клубнику, яблони, огурцы. На листьях и плодах появляются бурые пятна.

Фитофтороз — следствие перепада температур и холодных ночей, влажности воздуха. Хорошо проветриваемое, теплое, солнечное место меньше поражается фитофторой, чем тенистое, влажное и с резким перепадом температуры.

Помогут проветривание, уборка зараженных частей, нормальная формировка и выращивание более или менее фитофтороустойчивых сортов. Сейчас уменьшаем полив, проводим прореживание, уборку [порубочных остатков] и плодов. Вячеслав Маслов главный агроном Академии имени Тимирязева

Засеивать ли землю сидератами после уборки урожая?

Сидераты — растения, которые выращивают для последующей заделки в почву, чтобы улучшить ее структуру, напитать органикой, защитить от эрозии и сорняков. К таким растениям относятся, например, озимая рожь, белая горчица, бобовые. Засеивать землю сидератами не обязательно, но они действительно полезны. И если делать это, то лучше всего — именно в сентябре, подчеркнул агроном.

Что делать с деревьями и кустарниками в начале осени?

Пора сделать последнюю, осеннюю обработку от болезней и вредителей, а также уборку растительных остатков и сборку плодов на еду. Дополнительно ничего делать не нужно.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как подготовить почву к заморозкам?

Перекопку стоит начинать уже в конце сентября, после уборки урожая. Тихонова посоветовала перекапывать землю крупными комьями — так она хорошо промерзнет, вредители и болезни погибнут.

С какими работами на огороде лучше не спешить?