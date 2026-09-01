Что можно и нужно делать на даче в сентябре? Подробная инструкция
Агроном Маслов: в сентябре на огороде важно внести фосфорно-калийные удобрения
Закрытие дачного сезона уже не за горами, однако в сентябре дел в саду и на огороде еще хватает. Что важно успеть в первый месяц осени, а с чем можно не торопиться?
Что нужно сделать на огороде в сентябре?
1. Завершить сбор урожая
В сентябре садоводы собирают яблоки и груши. Если на огороде есть ремонтантная малина и клубника, они тоже активно плодоносят в это время.
В средней полосе России также созревают раннеспелые сорта грецких орехов.
В теплицах еще остались томаты и перец, которые дозариваются. Постепенно нужно собирать и их — и оставлять в сухом месте.
Если холода пришли раньше ожидаемого, а помидоры и перцы не успели созреть, можно все равно снять их (при условии, что плоды уже сформированы) и хранить в сухом прохладном месте, но на свету — так они дозреют раньше.
Если в августе вы не успели убрать лук, это необходимо сделать в начале сентября, указал в беседе с 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.
2. Выкопать овощи на хранение
Речь прежде всего о моркови и свекле. Их ранние сорта, которые шли на потребление, собирают в июле–августе, а в сентябре приходит время запасаться овощами впрок.
Средние и поздние сорта капусты в большинстве регионов выкапывают в середине и конце первого осеннего месяца. В течение сентября на сухое хранение убирают и тыквы.
3. Внести фосфорно-калийные удобрения
Сейчас это одна из главных задач. Удобрения помогут улучшить вызревание побегов растений и увеличит их морозостойкость.
Среди популярных удобрений — сульфат калия и древесная зола. Можно купить готовый комплекс с пометкой «Осень» — это сбалансированная смесь для перекопки. Она не содержит азота и помогает растениям подготовиться к зиме, укрепить корни.
4. Обработать клубнику
Ранее агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.ru рекомендовала дачникам до 3 сентября остричь старые листья клубники и опрыскать ее от вредителей и болезней — например, смесью ядохимиката и «Оксихома» от грибковых заболеваний.
Как бороться с фитофторозом?
Фитофтороз, или фитофтора, — опасное грибковое заболевание растений, способное уничтожить урожай за считаные дни — развивается в средней полосе России уже в августе. Ранней осенью опасность сохраняется.
Под угрозой прежде всего пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец).
Иногда болезнь поражает клубнику, яблони, огурцы. На листьях и плодах появляются бурые пятна.
Фитофтороз — следствие перепада температур и холодных ночей, влажности воздуха. Хорошо проветриваемое, теплое, солнечное место меньше поражается фитофторой, чем тенистое, влажное и с резким перепадом температуры.
Помогут проветривание, уборка зараженных частей, нормальная формировка и выращивание более или менее фитофтороустойчивых сортов. Сейчас уменьшаем полив, проводим прореживание, уборку [порубочных остатков] и плодов.
Вячеслав Маслов
главный агроном Академии имени Тимирязева
Засеивать ли землю сидератами после уборки урожая?
Сидераты — растения, которые выращивают для последующей заделки в почву, чтобы улучшить ее структуру, напитать органикой, защитить от эрозии и сорняков. К таким растениям относятся, например, озимая рожь, белая горчица, бобовые.
Засеивать землю сидератами не обязательно, но они действительно полезны. И если делать это, то лучше всего — именно в сентябре, подчеркнул агроном.
Что делать с деревьями и кустарниками в начале осени?
Пора сделать последнюю, осеннюю обработку от болезней и вредителей, а также уборку растительных остатков и сборку плодов на еду. Дополнительно ничего делать не нужно.
Как подготовить почву к заморозкам?
Перекопку стоит начинать уже в конце сентября, после уборки урожая.
Тихонова посоветовала перекапывать землю крупными комьями — так она хорошо промерзнет, вредители и болезни погибнут.
С какими работами на огороде лучше не спешить?
Посадку лука, чеснока, моркови лучше отложить на октябрь. Планировать ее стоит за пару недель до стойких заморозков.
Если поспешить с посадкой, растения могут погибнуть от морозов. В то же время сильно тянуть тоже не стоит, чтобы успели сформироваться корни.
Впрочем, стоит ориентироваться на климатические особенности региона — например, в районе Мурманска лук и чеснок как раз стоит сажать в сентябре.