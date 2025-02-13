13 февраля 2025 22:26 Погладить кошку и найти жениха. Что можно делать и о чем молиться в Трифонов день 0 0 0 Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press Общество

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В православных храмах 14 февраля чтят святого Трифона, христианского мученика. В народе его считали помощником в земледелии и верили, что Трифон защищает поля и амбары от грызунов и прочих вредителей. Что принято делать в этот день — в материале 360.ru.

Кто такой святой Трифон Трифон Апомейский жил в III веке в Никее. Господь наделил его силой чудотворца — он с детства спасал жителей родного города, мог исцелять болезни. Профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых рассказала 360.ru, что Трифон, если верить преданию, избавил от нечистой силы дочь императора Гордиана. «Он исцелял и облегчал недуги, изгонял бесов, <…> его просили <…> об исцелении от различных чародейств», — добавила она.

Интересно Святого Трифона считают покровителем виноградарей и охотников на пернатую дичь и самих птиц, домашнего хозяйства и семейного очага. Из жития святого известно, что он занимался пастьбой гусей. Святого Трифона считают покровителем виноградарей и охотников на пернатую дичь и самих птиц, домашнего хозяйства и семейного очага. Из жития святого известно, что он занимался пастьбой гусей.

С именем Трифона также связано московское предание о святом и государевом сокольничем, который во время охоты упустил любимого царского сокола.

«Государь был разгневан и приказал ему в течение трех дней либо сыскать сокола, либо заплатить за это головой. Сокольничий потратил три дня, очень устал, но сокола не нашел. Тогда он упал на колени и стал молиться своему небесному покровителю, мученику Трифону», — рассказал Фоминых.

Фото: Pxhere

В молитве сокольничий заснул на берегу пруда. И во сне ему явился святой, державший в руке сокола. Трифон указал, где найти птицу.

Проснулся сокольничий и увидел действительно сокола рядом с собой, вернул государю, спас свою жизнь. А на том месте, где ему явился Трифон и указал найти птицу, построил церковь. Наталия Фоминых профессор

В византийской иконографии Трифона изображали юношей с крестом в руке. А в русской традиции, по словам Фоминых, — иногда с небольшой белой птицей в руке или около плеча. Позже стали чаще встречаться изображения святого с соколом. «В балканской традиции один из атрибутов Трифона — виноградная лоза. <…> В церковной живописи в Болгарии святой Трифон изображается юношей, который держит инструментарий для резания виноградной лозы», — отметила профессор.

Фото: Pxhere

Традиции и приметы Трифонова дня Трифонов день, добавила Фоминых, тесно связан с народным календарем славян. Южные и восточные народы считали его полупраздником. «Это значит, что не существовало каких-то многочисленных и строгих обрядов, которые нужно было выполнять, лишь приметы и какие-то необязательные полуритуалы», — обратила внимание собеседница 360.ru. На Трифона задабривали кошек, домашних птиц, подкармливали их, ласково разговаривали с животными. На Руси в этот праздник было принято заговаривать мышей и мышарники, поэтому праздник также называли Мышегоном.

Интересно Мышарник — место, где мыши находили себе пропитание, тепло. Им мог быть стог сена, амбар, сарай. Мышарник — место, где мыши находили себе пропитание, тепло. Им мог быть стог сена, амбар, сарай.

«Шел знахарь со своей кошкой к стогам, вытаскивал оттуда жменьку сена, причем с четырех сторон, бережно все это собирал и нес в избу», — пояснила Фоминых. К этому моменту в доме уже докрасна растапливали печь, которую предварительно тщательно вымели. Туда с особым заклинанием, нашептывая, знахарь клал вынутое из стогов сено и сжигал дотла.

Пепел обязательно последующим заговариванием, с какими-то специальными словами назад высыпал в те самые отверстия, из которых вынул. Наталия Фоминых

Считалось, что после этого мыши уходили прочь. Крестьяне, пояснила профессор, верили в существование мышиного царя, который не переносил кошачьего запаха, золы и слов, которые произносил знахарь. Поэтому и уводил всех грызунов за собой.

Фото: Pxhere

На Трифонов день было много примет, связанных с погодой. Если пойдет снег — весна будет дождливой. Много звезд на небе — зима затянется. Если длинные сосульки — уродится хороший лен. «Если к концу дня небо покрывают белые облака, жди хорошей погоды. Если в этот день тепло, то весь месяц будет теплым. Если морозный день, опять же, поздняя и холодная весна», — заметила Фоминых.

О чем молились святому Трифону Просили у святого обычно покровительства для семейного очага, любви и мира между супругами в скорби, грусти и унынии. Те, кто еще не в супружестве, молились о хороших женихах и невестах. Февраль, пояснила профессор, считался у славян свадебным месяцем. Они верили, что именно Трифон поможет устроить счастливый брак.

Еще наши предки верили, что именно в этот день можно попросить Трифона об избавлении от храпа и глазных болезней. Наталия Фоминых

У многих ученых и религиоведов, добавила собеседница 360.ru, сложилось мнение, что Трифонов день совпадает с католическим Днем святого Валентина. «Как раз именно потому, что в этот день девушки могут просить о любви, о том, чтобы он послал им любовь, замужество, их тоже просватали», — заключила она.