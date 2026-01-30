Ипотека, пособия, потребители. Что изменится в жизни россиян с февраля 2026 года
Февраль 2026 года принесет россиянам ряд значимых изменений, которые напрямую затронут семейный бюджет и потребительские права. Ключевые новации коснутся оформления льготной ипотеки для супругов, автоматизации социальных доплат и индексации целого ряда пособий. Какие еще законы и нововведения вступят в силу, выяснил 360.ru.
Семейная ипотека
Для семей начнет действовать новое правило: при оформлении ипотеки с господдержкой на одного из супругов второго должны включить в число созаемщиков.
Исключение сделали только для случаев, когда кто-то — гражданин другого государства.
Интересно
Нововведение должно поменять правила игры на рынке недвижимости: если ранее каждый из супругов мог оформить на себя квартиру по семейной льготной ставке, не включая другого в созаемщики, то теперь одна семья сможет купить лишь одну квартиру с финансовой помощью государства.
Теперь две ипотеки по льготной ставке одновременно будут возможны только при рождении второго ребенка. В противном случае следует сначала погасить прежний кредит и только после этого идти за вторым.
Если дохода обоих супругов не хватает для получения займа, они смогут привлекать в созаемщики третьих лиц.
Индексация пособия по безработице
Размер пособия по безработице увеличится на 5,6% и составит:
- в первые три месяца без работы максимальный размер — 15 044 рубля;
- далее — по 5762 рубля в месяц.
Минимальное пособие будет равно 1764 рублям. Исключение сделают для граждан предпенсионного возраста, которые имеют право получать максимальный размер пособия на протяжении всего безработного периода.
Интересно
Пособие по безработице рассчитывают из средней зарплаты за три месяца перед увольнением. Если сумма ниже установленного минимума, назначают минимальное пособие, если больше — максимальное.
Также минимальное пособие получают:
- ищущие работу впервые;
- уволенные за дисциплинарный проступок;
- не имеющие достаточного стажа.
Индексация социальных пособий
С 1 февраля социальные пособия вырастут на 5,6% — официальный коэффициент инфляции на фоне роста потребительских цен. Правило коснется более 40 видов выплат. В их числе оказались:
- маткапитал;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- пособия для семей военнослужащих с детьми;
- выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам войны, участникам ВОВ, членам семей погибших ветеранов и инвалидов войны;
- пособия инвалидам и ухаживающим за ними лицам;
- пособия гражданам, пострадавшим от радиации;
- выплаты федеральным льготникам, включая инвалидов всех групп, их детей, жителей блокадного Ленинграда и других.
Например, с февраля материнский капитал на первого ребенка составит 737 204 рубля, на второго и последующих детей при условии, что родители не получали сертификат ранее, — 974 189 рублей.
Если сертификат на первого ребенка использовали, выплата за второго и последующего составит 236 985 рублей.
Прожиточный минимум для пенсионеров
С 1 февраля этого года неработающие пенсионеры автоматически получат доплату, если их совокупный доход ниже федеральной или региональной планки по прожиточному минимуму.
В 2026 году средний прожиточный минимум пенсионера установили на уровне 16 288 рублей.
Например, гражданин получает страховую пенсию и одну из доплат, но до минимума в своем регионе совокупная сумма дохода все равно не дотягивает. В этом случае ему не нужно подавать заявление о доплате в отделение соцзащиты, как это было до февраля 2026 года. Разница придет автоматически.
Правки в законе о защите прав потребителей
Со следующего месяца в России начнут действовать нововведения, которые касаются федерального закона «О защите прав потребителей». Они затронут порядок компенсаций и обезопасят бизнес от недобросовестных граждан.
Например, штраф в размере 50% от суммы требования не назначат автоматически, а только если докажут недобросовестность продавца. Наказания можно избежать, только когда бизнес в рамках досудебного разрешения спора сможет убедить, что:
- покупатель уклонялся от своевременной передачи товара или участия в экспертизе;
- нарушение произошло из-за поставщика.
Другие изменения:
- Общий размер неустойки по договору не может превышать стоимость товара. Суды смогут уменьшать санкции, если посчитают их несоразмерными;
- Продавец сложных товаров, которые вышли из строя, может возместить стоимость аналогичной модели с учетом года выпуска и уровня износа, а не цену нового такого же продукта;
- Ограничили уступку прав требования по неустойкам и штрафам до момента вступления в силу решения суда — это усложнит привлечение профессиональных юристов, которые действуют на безвозмездной основе.