Ипотека, пособия, потребители. Что изменится в жизни россиян с февраля 2026 года

Для семей начнет действовать новое правило: при оформлении ипотеки с господдержкой на одного из супругов второго должны включить в число созаемщиков.

Нововведение должно поменять правила игры на рынке недвижимости: если ранее каждый из супругов мог оформить на себя квартиру по семейной льготной ставке, не включая другого в созаемщики, то теперь одна семья сможет купить лишь одну квартиру с финансовой помощью государства.

Теперь две ипотеки по льготной ставке одновременно будут возможны только при рождении второго ребенка. В противном случае следует сначала погасить прежний кредит и только после этого идти за вторым.

Если дохода обоих супругов не хватает для получения займа, они смогут привлекать в созаемщики третьих лиц.