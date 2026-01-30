Ипотека, пособия, потребители. Что изменится в жизни россиян с февраля 2026 года

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com
Семейная ипотека
Индексация пособия по безработице
Индексация социальных пособий
Прожиточный минимум для пенсионеров
Правки в законе о защите прав потребителей

Февраль 2026 года принесет россиянам ряд значимых изменений, которые напрямую затронут семейный бюджет и потребительские права. Ключевые новации коснутся оформления льготной ипотеки для супругов, автоматизации социальных доплат и индексации целого ряда пособий. Какие еще законы и нововведения вступят в силу, выяснил 360.ru.

Семейная ипотека

Для семей начнет действовать новое правило: при оформлении ипотеки с господдержкой на одного из супругов второго должны включить в число созаемщиков.

Исключение сделали только для случаев, когда кто-то — гражданин другого государства.

Интересно

Правило будет действовать как для покупки вторичного жилья, так и для новостройки.

Нововведение должно поменять правила игры на рынке недвижимости: если ранее каждый из супругов мог оформить на себя квартиру по семейной льготной ставке, не включая другого в созаемщики, то теперь одна семья сможет купить лишь одну квартиру с финансовой помощью государства.

Теперь две ипотеки по льготной ставке одновременно будут возможны только при рождении второго ребенка. В противном случае следует сначала погасить прежний кредит и только после этого идти за вторым.

Если дохода обоих супругов не хватает для получения займа, они смогут привлекать в созаемщики третьих лиц.

Фото: Медиасток.рф

Индексация пособия по безработице

Размер пособия по безработице увеличится на 5,6% и составит:

  • в первые три месяца без работы максимальный размер — 15 044 рубля;
  • далее — по 5762 рубля в месяц.

Минимальное пособие будет равно 1764 рублям. Исключение сделают для граждан предпенсионного возраста, которые имеют право получать максимальный размер пособия на протяжении всего безработного периода.

Интересно

К предпенсионному возрасту относят граждан, которым осталось до выхода на страховую пенсию по старости пять и менее лет.

Пособие по безработице рассчитывают из средней зарплаты за три месяца перед увольнением. Если сумма ниже установленного минимума, назначают минимальное пособие, если больше — максимальное.

Также минимальное пособие получают:

  • ищущие работу впервые;
  • уволенные за дисциплинарный проступок;
  • не имеющие достаточного стажа.
Кошелек с деньгами
Фото: Кошелек с деньгами/Медиасток.рф

Индексация социальных пособий

С 1 февраля социальные пособия вырастут на 5,6% — официальный коэффициент инфляции на фоне роста потребительских цен. Правило коснется более 40 видов выплат. В их числе оказались:

  • маткапитал;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • пособия для семей военнослужащих с детьми;
  • выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам войны, участникам ВОВ, членам семей погибших ветеранов и инвалидов войны;
  • пособия инвалидам и ухаживающим за ними лицам;
  • пособия гражданам, пострадавшим от радиации;
  • выплаты федеральным льготникам, включая инвалидов всех групп, их детей, жителей блокадного Ленинграда и других.

Например, с февраля материнский капитал на первого ребенка составит 737 204 рубля, на второго и последующих детей при условии, что родители не получали сертификат ранее, — 974 189 рублей.

Если сертификат на первого ребенка использовали, выплата за второго и последующего составит 236 985 рублей.

Деньги и счет на оплату коммунальных услуг
Фото: Деньги и счет на оплату коммунальных услуг/Медиасток.рф

Прожиточный минимум для пенсионеров

С 1 февраля этого года неработающие пенсионеры автоматически получат доплату, если их совокупный доход ниже федеральной или региональной планки по прожиточному минимуму.

В 2026 году средний прожиточный минимум пенсионера установили на уровне 16 288 рублей.

Например, гражданин получает страховую пенсию и одну из доплат, но до минимума в своем регионе совокупная сумма дохода все равно не дотягивает. В этом случае ему не нужно подавать заявление о доплате в отделение соцзащиты, как это было до февраля 2026 года. Разница придет автоматически.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Правки в законе о защите прав потребителей

Со следующего месяца в России начнут действовать нововведения, которые касаются федерального закона «О защите прав потребителей». Они затронут порядок компенсаций и обезопасят бизнес от недобросовестных граждан.

Например, штраф в размере 50% от суммы требования не назначат автоматически, а только если докажут недобросовестность продавца. Наказания можно избежать, только когда бизнес в рамках досудебного разрешения спора сможет убедить, что:

  • покупатель уклонялся от своевременной передачи товара или участия в экспертизе;
  • нарушение произошло из-за поставщика.
Roman Naumov/URA.RU
Фото: Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

Другие изменения:

  • Общий размер неустойки по договору не может превышать стоимость товара. Суды смогут уменьшать санкции, если посчитают их несоразмерными;
  • Продавец сложных товаров, которые вышли из строя, может возместить стоимость аналогичной модели с учетом года выпуска и уровня износа, а не цену нового такого же продукта;
  • Ограничили уступку прав требования по неустойкам и штрафам до момента вступления в силу решения суда — это усложнит привлечение профессиональных юристов, которые действуют на безвозмездной основе.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте