Алкоголь начнут продавать на летних верандах с 1 июня

Путин подписал указ о разрешении продажи спиртного на летних верандах с 1 июня

Фото: Freepik

Президент Владимир Путин подписал закон о легализации розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе, ресторанов и баров. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Сбыт спиртного с 1 июня станет допустимым в сезонных залах, которые являются частью заведений общепита. Торговлю разрешат в рамках лицензии, которая уже есть у кафе, ресторанов и баров. Получать дополнительный документ не придется.

Согласно закону, нововведение не затронет Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Там до 2026 года действует переходный период.

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