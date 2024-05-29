Алкоголь начнут продавать на летних верандах с 1 июня

Путин подписал указ о разрешении продажи спиртного на летних верандах с 1 июня

Президент Владимир Путин подписал закон о легализации розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе, ресторанов и баров. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Сбыт спиртного с 1 июня станет допустимым в сезонных залах, которые являются частью заведений общепита. Торговлю разрешат в рамках лицензии, которая уже есть у кафе, ресторанов и баров. Получать дополнительный документ не придется.

Согласно закону, нововведение не затронет Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Там до 2026 года действует переходный период.

Ранее экономист Максим Черниговский прокомментировал повышение акцизов на вино. По его словам, такая мера плохо скажется на всей винодельческой отрасли.