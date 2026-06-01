Что изменится для россиян с 1 июня: икра под «Честным знаком», семейный кешбэк и отзыв биометрии
С 1 июня 2026 года в России вступил в силу большой пакет законодательных изменений. Новые нормы затронули семейные налоговые выплаты, оборот вейпов и правила работы с биометрией. Также изменились условия для пенсионеров, гостиничного бизнеса и импортеров из стран ЕАЭС. Об этих и других нововведениях — в материале 360.ru.
Семейный «налоговый кешбэк»
С 1 июня Социальный фонд начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Претендовать на нее могут родители, опекуны, попечители или усыновители двух и более детей.
При этом дети должны быть не старше 18 лет (или 23 лет при очном обучении). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума.
Фонд вернет часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного за 2025 год. Работодатель удерживал налог по ставке 13%, а фонд пересчитает тот же доход по ставке 6%, разницу в 7% перечислят на счет заявителя.
Заявление нужно подать до 1 октября 2026 года. Сделать это можно через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.
Пенсии: автоматическая прибавка для пожилых и сельских пенсионеров
Также с начала лета две категории пенсионеров получат автоматическое увеличение выплат. Речь идет о гражданах, которым в мае исполнилось 80 лет, а также о тех, кому в мае впервые установили первую группу инвалидности.
Фиксированная выплата к страховой пенсии для них удвоится. Если обычно она составляет около 9 500 рублей, то после удвоения достигнет 19 000 рублей.
Кроме того, к этой сумме добавится надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.
Вторая категория — неработающие пенсионеры с 30-летним стажем в сельском хозяйстве. Им фиксированную выплату повысят на 25% — это 2396,17 рубля.
Обе прибавки начислят автоматически. Подавать заявления в Социальный фонд не потребуется — у ведомства есть все необходимые данные.
Биометрия: право отозвать согласие через МФЦ
С 1 июня россияне получат право отозвать согласие на обработку своих биометрических данных. Это значит, что граждане смогут потребовать удалить их изображение лица и образец голоса из Единой биометрической системы.
Для отказа достаточно прийти в любой многофункциональный центр с паспортом. После этого биометрические данные обязаны уничтожить в течение 30 дней, если только суд или следствие не требуют иного.
Для несовершеннолетних детей решение принимают родители или опекуны. Они могут подать отказ за ребенка в том же порядке.
Отзыв не повлияет на другие права граждан — закон строго запрещает отказывать в услугах из-за отзыва биометрии. Это касается как государственных, так и частных организаций.
Биометрия в аэропортах
В аэропортах Шереметьево и Пулково с 1 июня стартует пилотный проект по биометрической посадке на самолет. Пока эксперимент распространяется только на рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.
Для участия потребуется заранее сдать биометрию в Единую биометрическую систему. Сделать это можно в уполномоченном банке или прямо в зоне регистрации аэропорта — процедура занимает около 10 минут.
На входе в зону транспортной безопасности паспорт предъявить все равно придется. А вот при выходе на посадку можно пройти уже без документов — система сверит лицо с цифровым шаблоном.
Участие в эксперименте полностью добровольное — ни аэропорты, ни авиакомпании не вправе заставить пассажира пользоваться биометрией. Тестирование продлится до 1 апреля 2027 года.
Вейпы и электронные сигареты: что меняется в продаже
С 1 июня в России ужесточились правила продажи вейпов и электронных сигарет. Главная цель новых ограничений — сократить доступ несовершеннолетних к этой продукции.
Купить вейпы и жидкости к ним теперь можно только в стационарных магазинах. Торговля через киоски, павильоны на рынках, вендинговые аппараты и временные ярмарочные точки полностью запрещена.
Онлайн-продажи также попали под запрет. Заказать устройство через интернет-магазин с доставкой на дом больше не получится.
Важное изменение: новые правила распространяются не только на никотиновые, но и на безникотиновые устройства.
ГОСТ для гостиниц: новые стандарты для отелей
С 1 июня в России начали действовать два новых государственных стандарта для гостиниц и других средств размещения. Оба документа носят добровольный характер, но задают ориентиры для качества обслуживания.
Первый ГОСТ обобщает базовые требования к безопасности номеров, оснащению аптечками и навигации в отеле.
Второй стандарт — экспериментальный, рассчитан на два года. Он содержит рекомендации по приему иностранных туристов, особенно из Китая, включая советы по навигации и организации питания.
Отельерам рекомендуют перевести меню и указатели на английский и китайский языки, а также учитывать культурные традиции гостей. Например, не заселять путешественников из Китая в номера с цифрой «4», которая считается несчастливой.
Сами отельеры считают идею полезной, но отмечают трудности с ее реализацией без государственной поддержки.
Маркировка «Честный знак»: кофе, цикорий и икра
Расширится и система обязательной маркировки «Честный знак». Под контроль попали кофе, цикорий и икра осетровых и лососевых пород.
Производители и импортеры теперь будут наносить на каждую упаковку кофе и цикория цифровой код. Покупатель может отсканировать этот код через мобильное приложение и проверить легальность товара.
Для черной и красной икры ввели более строгий учет. Система отслеживает движение каждой банки от производства до прилавка.
Система СПОТ: новые правила ввоза товаров из ЕАЭС
Импортеры из стран ЕАЭС с 1 июня начинают работать по новым правилам. Раньше компании ввозили товар и платили налоги потом, с вводом новой системы СПОТ (Система подтверждения ожидания поставки товаров) налог нужно перечислять до того, как фура пересечет границу.
Импортер за два дня до ввоза оформляет в системе ФНС электронный документ о предстоящей поставке (ДОПП), вносит обеспечительный платеж в размере будущих налогов и получает QR-код. Без этого кода груз через границу не пропустят.
До 1 июля импортеры из Армении, Казахстана и Киргизии освобождены от внесения самого обеспечительного платежа. Для Белоруссии отсрочка действует до 1 ноября.
Исключения сделали для крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга и уполномоченных экономических операторов. Минфин ожидает, что новые правила принесут бюджету дополнительно 50 млрд рублей в 2026 году и до 150 млрд ежегодно с 2028-го.