Что изменится для россиян с 1 июня: икра под «Честным знаком», семейный кешбэк и отзыв биометрии

С 1 июня Социальный фонд начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Претендовать на нее могут родители, опекуны, попечители или усыновители двух и более детей.

При этом дети должны быть не старше 18 лет (или 23 лет при очном обучении). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума.

Фонд вернет часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного за 2025 год. Работодатель удерживал налог по ставке 13%, а фонд пересчитает тот же доход по ставке 6%, разницу в 7% перечислят на счет заявителя.

Заявление нужно подать до 1 октября 2026 года. Сделать это можно через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.