Что делать, если взломали «Госуслуги»? Советы, как спасти документы и деньги

Аналитик Парфентьев рассказал, как избежать взлома аккаунта на «Госуслугах»

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Взлом личного кабинета на «Госуслугах» — это не просто кража пароля, а доступ ко многим важным документам. Мошенники могут оформить кредит, переоформить собственность или получить соцвыплаты под чужим ником. Как понять, что аккаунт скомпрометирован, куда бежать и что делать в первые минуты, чтобы остановить аферистов? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Что будет, если доступ к личному кабинету на «Госуслугах» получит мошенник

Тот, у кого есть ключ к аккаунту на портале госуслуг, получает доступ к удаленному совершению юридически значимых действий. Они будут иметь такую же силу, как если бы человек пришел в госорган или МФЦ лично, предъявив паспорт, рассказал 360.ru координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев.

«Аферистов никто не видит, и подразумевается, что юридически значимые действия производит тот человек, кому аккаунт принадлежит. Мошенники от имени пользователя могут сделать что-то, что принесет гражданину осязаемый имущественный вред, особенно если учесть, что посредством „Госуслуг“ люди еще недавно могли многое — вплоть до отчуждения недвижимости», — объяснил эксперт.

С помощью личного кабинета портала госуслуг аферисты смогут:

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Способы взлома личного кабинета на портале госуслуг

Те времена, когда ключевой фигурой подобных преступлений был хакер, прошли. Теперь взлом аккаунтов перешел в категорию гибридных.

«Основная функция мошенников стала психологической. Они пытаются сделать так, чтобы пользователь сам предоставил доступ к личному кабинету. Телефонные аферисты обманным способом заставляют совершить нужные им действия, например, сказать код из смс», — объяснил Парфентьев.

Программно-технического воздействия в данном случае нет.

Иногда мошенники создают фишинговые страницы, на которых жертва должна ввести персональные данные или код из смс, но это более усложненный вариант. Чаще людям звонят и методом психологического давления требуют совершить определенные операции.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Как узнать, что аккаунт на «Госуслугах» взломали

Парфентьев объяснил, что иногда аферисты, заполучив доступ к личному кабинету на портале, переводят его на себя.

«Формально владелец аккаунта один человек, но все верификационные явки и пароли принадлежат другим. Это легко заметить, когда не получается зайти в личный кабинет на портале госуслуг», — отметил Парфентьев.

Иногда признаками взлома могут стать смс или уведомления с кодом от «Госуслуг» об изменении данных или совершении какой-либо операции. В такие моменты еще можно перехватить доступ к аккаунту, вовремя сменив пароль.

Другие признаки взлома:

Daniel Felipe Kutepov
Фото: Daniel Felipe Kutepov/www.globallookpress.com

Что делать, если аккаунт на «Госуслугах» взломали

В первую минуту следует связаться с технической поддержкой портала госуслуг — по бесплатной горячей линии 8-800-100-70-10 (работает круглосуточно). На сайте есть возможность оставить обращение в разделе «Помощь».

«Важно понимать, что в техподдержку может обратиться и мошенник. Поэтому оператор на том конце обязан убедиться, что аккаунт принадлежит заявителю», — подчеркнул эксперт по безопасности.

Далее можно попытаться восстановить доступ самостоятельно. Для этого можно выйти из аккаунта на всех устройствах. Мошенников тоже «выкинет» из личного кабинета.

Интересно

Нужно зайти в профиль и нажать кнопку «Безопасность», далее «Действия в системе», затем «Выйти». То же самое проделать с разделом «Мобильные приложения».

Далее следует проверить телефон и электронную почту, если они не изменились, сразу же сменить пароль. Если нет двухфакторной аутентификации, ее также нужно включить.

Затем можно не спеша проверить банковские реквизиты, адрес регистрации и другую персональную информацию в профиле личного кабинета. Если что-то изменилось, поправить на свои. Также обязательно следует посмотреть заявки и задолженности — через кнопку «Действия в системе».

Когда аферисты подали заявки в какие-то учреждения, стоит незамедлительно связаться с их представителями и отозвать. Также проверить кредитную историю: если посторонние успели взять займы, нужно немедленно обратиться в эти кредитно-финансовые компании и сообщить о мошенничестве. После всего написать заявление в полицию.

Daniel Felipe Kutepov
Фото: Daniel Felipe Kutepov/www.globallookpress.com

Как вернуть доступ к личному кабинету на портале госуслуг

Восстановить доступ к аккаунту можно:

Как защитить аккаунт на «Госуслугах»

Самая главная профилактика подобных взломов — внимательность во всем. Не следует отмахиваться от внезапно пришедших смс с портала — их немедленно нужно прочитать.

«Если предлагают какое-то супервыгодное предложение, следует закончить разговор и его проверить. Ту или иную скидку оператор найдет быстро, после того как ему перезвонить», — отметил Парфентьев.

Еще одно золотое правило — не сообщать никому коды из смс, тем более если они приходят от портала госуслуг.

«Допустим, человеку по телефону делают супервыгодное коммерческое предложение. Если придет смс от портала, стоит задуматься: а почему „Госуслуги“? При чем здесь портал? Это сигнал, что на другом конце провода находятся мошенники», — пояснил эксперт по безопасности.

Другие меры:

Daniel Felipe Kutepov
Фото: Daniel Felipe Kutepov/www.globallookpress.com

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте