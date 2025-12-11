Сегодня 20:57 Что делать, если взломали «Госуслуги»? Советы, как спасти документы и деньги Аналитик Парфентьев рассказал, как избежать взлома аккаунта на «Госуслугах» 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Взлом личного кабинета на «Госуслугах» — это не просто кража пароля, а доступ ко многим важным документам. Мошенники могут оформить кредит, переоформить собственность или получить соцвыплаты под чужим ником. Как понять, что аккаунт скомпрометирован, куда бежать и что делать в первые минуты, чтобы остановить аферистов? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Что будет, если доступ к личному кабинету на «Госуслугах» получит мошенник Тот, у кого есть ключ к аккаунту на портале госуслуг, получает доступ к удаленному совершению юридически значимых действий. Они будут иметь такую же силу, как если бы человек пришел в госорган или МФЦ лично, предъявив паспорт, рассказал 360.ru координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. «Аферистов никто не видит, и подразумевается, что юридически значимые действия производит тот человек, кому аккаунт принадлежит. Мошенники от имени пользователя могут сделать что-то, что принесет гражданину осязаемый имущественный вред, особенно если учесть, что посредством „Госуслуг“ люди еще недавно могли многое — вплоть до отчуждения недвижимости», — объяснил эксперт. С помощью личного кабинета портала госуслуг аферисты смогут: оформить микрозаймы и кредиты;

украсть выплаты;

продать личные данные в даркнете;

получить доступ к данным близких пользователя.

Способы взлома личного кабинета на портале госуслуг Те времена, когда ключевой фигурой подобных преступлений был хакер, прошли. Теперь взлом аккаунтов перешел в категорию гибридных. «Основная функция мошенников стала психологической. Они пытаются сделать так, чтобы пользователь сам предоставил доступ к личному кабинету. Телефонные аферисты обманным способом заставляют совершить нужные им действия, например, сказать код из смс», — объяснил Парфентьев. Программно-технического воздействия в данном случае нет. Иногда мошенники создают фишинговые страницы, на которых жертва должна ввести персональные данные или код из смс, но это более усложненный вариант. Чаще людям звонят и методом психологического давления требуют совершить определенные операции.

Как узнать, что аккаунт на «Госуслугах» взломали Парфентьев объяснил, что иногда аферисты, заполучив доступ к личному кабинету на портале, переводят его на себя. «Формально владелец аккаунта один человек, но все верификационные явки и пароли принадлежат другим. Это легко заметить, когда не получается зайти в личный кабинет на портале госуслуг», — отметил Парфентьев. Иногда признаками взлома могут стать смс или уведомления с кодом от «Госуслуг» об изменении данных или совершении какой-либо операции. В такие моменты еще можно перехватить доступ к аккаунту, вовремя сменив пароль. Другие признаки взлома: Изменились или исчезли заявки на услуги, пропала история прошлых обращений;

Появились начисления в разделе «Штрафы и задолженности» — возможно, на человека оформили кредит;

Поменялись данные в профиле.

Что делать, если аккаунт на «Госуслугах» взломали В первую минуту следует связаться с технической поддержкой портала госуслуг — по бесплатной горячей линии 8-800-100-70-10 (работает круглосуточно). На сайте есть возможность оставить обращение в разделе «Помощь». «Важно понимать, что в техподдержку может обратиться и мошенник. Поэтому оператор на том конце обязан убедиться, что аккаунт принадлежит заявителю», — подчеркнул эксперт по безопасности. Далее можно попытаться восстановить доступ самостоятельно. Для этого можно выйти из аккаунта на всех устройствах. Мошенников тоже «выкинет» из личного кабинета.

Нужно зайти в профиль и нажать кнопку «Безопасность», далее «Действия в системе», затем «Выйти». То же самое проделать с разделом «Мобильные приложения».

Далее следует проверить телефон и электронную почту, если они не изменились, сразу же сменить пароль. Если нет двухфакторной аутентификации, ее также нужно включить. Затем можно не спеша проверить банковские реквизиты, адрес регистрации и другую персональную информацию в профиле личного кабинета. Если что-то изменилось, поправить на свои. Также обязательно следует посмотреть заявки и задолженности — через кнопку «Действия в системе». Когда аферисты подали заявки в какие-то учреждения, стоит незамедлительно связаться с их представителями и отозвать. Также проверить кредитную историю: если посторонние успели взять займы, нужно немедленно обратиться в эти кредитно-финансовые компании и сообщить о мошенничестве. После всего написать заявление в полицию.

Как вернуть доступ к личному кабинету на портале госуслуг Восстановить доступ к аккаунту можно: на портале госуслуг. На странице входа нажать на восстановление доступа. Понадобятся СНИЛС, паспорт, ИНН и телефон рядом — на него придет код для смены пароля. Также его можно отправить и на электронную почту;

через онлайн-банк. В профиле банковского кабинета нажать «Восстановить доступ» к «Госуслугам». Обычно такая кнопка находится в настройках или разделе о персональных данных;

через МФЦ. Придется обратиться в отделение лично с паспортом и СНИЛС. Как защитить аккаунт на «Госуслугах» Самая главная профилактика подобных взломов — внимательность во всем. Не следует отмахиваться от внезапно пришедших смс с портала — их немедленно нужно прочитать. «Если предлагают какое-то супервыгодное предложение, следует закончить разговор и его проверить. Ту или иную скидку оператор найдет быстро, после того как ему перезвонить», — отметил Парфентьев.

Еще одно золотое правило — не сообщать никому коды из смс, тем более если они приходят от портала госуслуг. «Допустим, человеку по телефону делают супервыгодное коммерческое предложение. Если придет смс от портала, стоит задуматься: а почему „Госуслуги“? При чем здесь портал? Это сигнал, что на другом конце провода находятся мошенники», — пояснил эксперт по безопасности. Другие меры: Настроить двухфакторную аутентификацию. В этом случае при входе в личный кабинет потребуется ввести не только пароль, но и код из смс;

Подключить уведомления о входе в аккаунт;

Настроить контрольный вопрос;

Не переходить по подозрительным ссылкам.

