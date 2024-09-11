Сегодня 15:35 Как погибает Россия: гром грянул, дом рухнул — чиновник не перекрестился Писатель Беседин призвал чиновников работать ради безопасности россиян 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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«Жизнь только подражает искусству!» — не устаю цитировать эту хрестоматийную фразу Оскара Уайльда. В финале моей авторской телепрограммы «Игра в классики» она звучит так: «Жизнь только подражает литературе». А теперь вспомните блистательное кино Юрия Быкова «Дурак». Многие считают его одним из лучших российских фильмов XXI века. На мой взгляд, вполне заслуженно.

По сюжету этой ленты, посвященной, к слову, Алексею Балабанову, сантехник Никитин (очень меткое попадание в роль Артема Быстрова) обнаруживает в общежитии, населенном преимущественно не слишком благонадежными элементами, трещину, которая ползет через весь дом. Сантехник Никитин не водку пьет, а учится, поэтому, проведя расчеты, понимает: общежитие вот-вот рухнет. А там, на секундочку, живут 900 человек. Никитин бежит к мэру Галагоновой (прекрасная роль Натальи Сурковой), которая вовсю празднует свой юбилей. На нем, ясное дело, пляшет и пьет вся местная знать — чиновничья и так. Тут тебе и начальник ментовки, и пожарки, и главный по здравоохранению, и начальник Никитина — глава ЖКХ. Все они — очень гоголевские персонажи; просто к ним ревизор все никак не приедет. Никитин ошарашивает их панической новостью о том, что общежитие рухнет — казалось бы, все очевидно, но дальше начинается сюр. Спасать людей никто не спешит, ведь все повязаны враньем и коррупцией…

Думаете, это лишь в кино так? Ну-ну, кто там обвинял Быкова в мрачном взгляде и очернении российской действительности? Чуть ли не один в один, как в фильме, история произошла в Перми.

Там, на улице Клары Цеткин, рухнули пол и стена в душевой общежития. Прямо в подвал обрушились — в общем, провалились в тартарары. Из дома эвакуировали 17 человек, работали спасатели. Вроде бы жертв нет (в отличие от «Дурака»), но удивительно то, что жители этого пермского общежития неоднократно жаловались на аварийную ситуацию — и начальству, и в социальных сетях, но их не слышали. Отфутболивали.

Хотя что тут удивительного? Разве это однократная ситуация, когда люди жалуются на аварийное состояние домов, мостов, улиц, а их обращения либо просто игнорируют, либо кошмарят дурацкими отписками? А потом — бац! — и трагедия. И не то чтобы начинается поиск виноватых — скорее, ищут козлов отпущения. Разрушаются, например, дома в Санкт-Петербурге — зачастую уникальные, но такое впечатление, что всем плевать. А вот те, кому не плевать, воспринимаются как баламуты, как возмутители спокойствия. Пошли, мол, отсюда, не мешайте людям работать!

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Я ведь и сам неоднократно подобное проходил. В родном Севастополе. Сколько, например, обращались и писали мы об аварийном состоянии домов на Центральном холме города-героя! И? Какая реакция? Была ли она? Да, была, нулевая или агрессивная. Проблема не решалась, а потом куски стен падали на асфальт или на головы. И все начиналось заново и вновь: отписки, отписки, отписки, но уже иного рода. Зато какие красивые отчеты писались — ух, закачаешься!

Все это, знаете ли, напоминает классическую ситуацию с ответом из полиции: «Когда убьют, тогда нам и звоните». Раньше это был анекдот, а теперь беспощадная правда жизни.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Сколько таких историй мы слышали? Первая — во всяком случае, прозвучавшая мощно, получившая громкий резонанс, — произошла в Орле в 2016 году. А после в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Тюмени… и так далее. Женщины обращались в полицию, жаловались на угрозы, но их отправляли восвояси. После чего их либо избивали, либо вообще убивали.

Опять же, я и сам столкнулся с подобным беспределом. Есть тут один в Севастополе персонаж, к слову, сидящий на госконтрактах и не платящий алименты бывшей жене, который, точно воинственный орангутанг, бегает вокруг меня и все угрожает, угрожает. Что дальше? Либо он совершит злодеяние, либо тронь его — побежит жаловаться. А что в полиции? «Ну, тут же нет состава преступления».

Мы живем в очень странное время. Были ли времена подлее? Вероятно. Но то, что происходит сейчас, — чума тотального равнодушия и бюрократического канцеляризма. Вроде бы все по закону, вот только результат где? Кому нужен такой закон, когда дом рухнул, а человек убит? И не хочется сейчас произносить громогласные пафосные слова о том, что в русской традиции справедливость выше закона, хотя это действительно так — оставим это. Просто крайне важно артикулировать, что государство должно работать на упреждение. Вот его главная задача.

Ведь что есть государство? И мы как-то все чаще стали забывать об этом. Государство — это система, которой мы делегировали права по нашей защите, по нашей безопасности. И нам не нужны виновные, нам не нужны наказанные — нам в идеале необходимо, чтобы в принципе не существовало этих виновных и наказанных.

Но когда люди обивают пороги, пишут, куда только можно писать, буквально вопя о том, что им на голову рухнет стена, что под ними провалится пол, а от них, от этих людей, отмахиваются и отбрыкиваются, будто от назойливых насекомых, то, простите, это что такое вообще?

Наглость? Свинство? Саботаж? Фиглярство? Преступная халатность? Да все сразу!

Выводы делают. И критическая масса претензий накапливается. Каждый такой беспредел — гвоздь в крышку гроба тех, кто не в состоянии обеспечить нашу безопасность и мало-мальски достойную жизнь. Возникает логичный вопрос: они для чего вообще тогда нужны?