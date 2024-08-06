«Чихать они хотели». Что побудило наркопреступников рекламировать товар в открытую

Артисты и блогеры-миллионники обновили аватарки в Spotify, там появились логотипы и QR коды, ведущие на запрещенный в России наркомагазин. Взломали ли их аккаунты или они сами разместили рекламу — пока непонятно. Руководитель проекта «Трезвая Россия», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в интервью 360.ru рассказал, что подобные выходки его не удивляют. Преступники чувствуют свою безнаказанность, поэтому готовы использовать любые площадки для наркопропаганды.

«Я считаю, что правоохранительная система должна работать более оперативно с точки зрения кибербезопасности, борьбы с распространением наркотиков. Имеющаяся методология в части образования, подготовке кадров, следственных действиях в антинаркотическом направлении требует переформатирования с учетом тех реалий, в котором мы находимся», — поделился депутат. Вне закона Хамзаев напомнил, что в России одобрили закон о наказании за пропаганду наркотиков в кино, книгах и через интернет. Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Наркопреступники используют любые площадки, где есть большое скопление молодежи. Чихать они хотели на Spotify и самих исполнителей. Они работают по другому принципу: поймали, посадили — или нет. <…> Сейчас они разбрелись по миру: кто в Европе, кто в других странах ищут все новые и новые каналы для распространения информации доступа к своим наркошопам. Все, что имеют в арсенале, будут использовать. Султан Хамзаев

По мнению депутата, все цифровые платформы должны нести ответственность, вплоть до уголовной, за рекламу, которая появляется на ее базе, даже если она тщательно скрыта. Хамзаев добавил, что его принципиальная позиция в том, что подобного рода информацию при обнаружении нужно срочно удалять.

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Не ты, так тебя Руководитель проекта «Трезвая Россия» уверен, что о подобного рода преступлениях нужно заявлять в полицию. Это гражданский долг каждого человека. Но рассматривать обращение нужно не в качестве жалобы. «Само понятие жаловаться — это как стукачество. Я считаю, что надо обязательно фиксировать внимание полиции, потому что это касается безопасности и защиты здоровья не только вас, но и ваших близких. Это как бумеранг: прошел мимо, может вернуться. Имейте в виду», — заключил он. Проблемы наркотиков распространены повсеместно. Ранее Европа оказалась в страшном положении из-за распространения фентанила. Как сообщил RT, это вещество может принести на континент «черную чуму».