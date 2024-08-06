На страницах российских исполнителей в Spotify появилась реклама наркошопа

Мизулина: на страницах Soda Luv и Вити АК в Spotify появилась реклама наркошопа

Фото: Freepik

На аватарках популярных отечественных артистов в аккаунтах ушедшего из России музыкального сервиса Spotify появилась реклама одного из даркнет-маркетплейсов, специализирующегося на продаже наркотиков. На это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Она опубликовала скриншоты аккаунтов Soda Luv, Вити АК, Паши Техника и Молодого Платона. На их страницах были размещены логотипы и QR коды наркомагазина.

«Взломали ли их аккаунты или они сами разместили рекламу запрещенных веществ — пока непонятно», — написала Мизулина.

В июне аккаунты российских артистов в Spotify подверглись взлому. Хакеры разместили на обложках Soda Luv, Yanix и Славы Марлоу ссылку на Telegram-канал с рекламой. Более того, аккаунты певца Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной вовсе удалили со стриминговой платформы.

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