Юрист Калинина посоветовала снимать сталкера на видео и идти с записью в полицию

На сегодняшний день одной из наиболее распространенных проблем среди разведенных женщин в России является преследование со стороны бывших супругов. Адвокат и управляющий партнер международной юридической компании Legal World, посол Мира UPF ООН Ирина Калинина рассказала , что нужно делать и куда обращаться, столкнувшись с преследованием со стороны экс-партнера, передала «Вечерняя Москва».

Бывший муж может поджидать у подъезда, следовать за жертвой на автомобиле или ходить по пятам. При первом же признаке преследования стоит достать телефон и начинать снимать. Запись будет содержать метаданные, показывающие время и место снятия видео. Во время съемки стоит произнести: «Пожалуйста, перестань меня преследовать, не стой у моего подъезда, ты не живешь здесь и у тебя нет никаких дел».

Если сталкер начинает проявлять агрессию, как можно быстрее нужно переместиться в людное место, где также установлены камеры наблюдения. Обязательно громко обозначать, что действия фиксируются на видеокамеры.

Когда соберется более пяти записей, необходимо написать заявление в полицию и прикрепить видео к объяснениям. Также стоит настоять на том, что женщина опасается за свое здоровье и жизнь. В полиции могут отказать в возбуждении дела, но участковый вызовет преследователя на допрос и возьмет у него объяснения. Порой и этого оказывается достаточно, чтобы остановить преследование.