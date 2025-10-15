Сегодня 16:00 «Чей газон?» В Думе назвали единственный выход избежать штрафов за писающих собак Депутат Бурматов: штрафы за неубранную мочу собак не станут массовыми 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

В России впервые оштрафовали собачницу за писающего питомца. Москвичка-догоненавистница натравила ветнадзор на свою соседку за то, что та не помыла траву от мочи пса. Хозяйке собаки пришел штраф на 1,5 тысячи рублей. Действительно ли нужно убирать мочу за питомцами и станут ли подобные санкции массовой практикой — в материале 360.ru.

Штрафы для собачников в России В Москве собачники должны убирать за своими питомцами все продукты жизнедеятельности. Об этом в беседе с 360.ru рассказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Однако штрафы за писающих собак не станут массовой практикой, уверен он. «Здесь просто был межличностный конфликт между двумя женщинами. Одна на другую написала заявление. Но если бы этого конфликта не было, то и штрафа бы не было. Тут, скорее, собачница не за действия поплатилась, а за то, что на нее накляузничали. Но формально имели право предъявить претензии», — пояснил депутат. В комитете ветеринаров считают, что собачники должны носить с собой бутылки с водой для уборки мочи за питомцами.

Фото: Медиасток.рф

Борьба собачников и догоненевистников Парламентарий отметил, что таких штрафов раньше не встречал и «вряд ли об этом мы еще услышим». «Явно это выглядит как перегиб какой-то», — сказал он. Но выход из ситуации, по его мнению, только один: делать доступнее зоны для выгула, которые оборудованы контейнерами и всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы и хозяевам, и их питомцам было комфортно.

Надо исключить конфликты между собачниками и людьми, которые недолюбливают и собак, и их владельцев. Для этого площадки для выгула собак должны быть в шаговой доступности. Я вообще выступаю за то, чтобы новые микрорайоны и жилые кварталы не проектировались без зон выгула. Москва — город, который огромными шагами движется в направлении создания доступной среды для хозяев животных. Но даже здесь пока недостаточно этих площадок. Владимир Бурматов депутат Госдумы

Застройщики не всегда готовы вкладываться в создание инфраструктуры для животных, выделять под это землю и оборудовать площадки, отметил Бурматов. Но необходимо создавать комфортную среду, где каждый сможет чувствовать себя уютно. Тогда владелец животного сможет спокойно гулять со своим питомцем, мамы с детьми — играть на детских площадках, а пенсионерки — сидеть на лавочках со своими подругами, и никто никому не будет мешать. «Как только все встречаются, условно говоря, возле подъезда, где нет ни лавочки, ни площадки, ни детского городка, начинается выяснение, чей газон. Ну и ни к чему хорошему это, как правило, не приводит», — подчеркнул собеседник 360.ru. Бурматов добавил, что не видит предпосылок к тому, что штрафы за писающих собак перерастут в массовую практику.