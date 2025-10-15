Россиянку впервые оштрафовали за неубранную мочу собаки

В Москве впервые оштрафовали собачницу за неубранную за питомцем мочу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Теперь хозяйка должна выплатить 1,5 тысячи рублей за то, что ее пес пометил клумбу. По данным Mash, Надежда всегда исправно убирала за своей собакой.

«Но псу Зефиру не повезло — в соседках оказалась догоненавистница. Со слов Нади, женщина кричит на животных, разбрасывает по двору отраву, а недавно натравила на них ветнадзор — пожаловалась, что хозяйка якобы не убирает за животным и не прописывает его в квартире (а такой закон действует с марта)», — написала авторы публикации.

Инспекторы изучили записи с камеры и увидели, как Зефир поднимает лапу у куста. Женщина собирает фекалии в пакет, но не протирает траву. На этом основании ей выписали штраф в 1500 рублей.

В комитете ветеринаров считают, что собачники должны гулять с водой и сразу смывать мочу. Однако по закону штрафуют только за неубранные фекалии. Поэтому Надежду наказали несправедливо, отметил Mash. Она решила оспорить штраф в суде.

Ранее в Москве ужесточили штрафы за нарушение правил выгула животных. В частности, за прогулки с собаками без намордника или нахождение с питомцами на территории детского сада, а также за нарушения при перевозке животных.