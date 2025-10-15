Россиянку впервые оштрафовали за неубранную мочу собаки
Mash: московскую собачницу оштрафовали за неубранную мочу питомца
В Москве впервые оштрафовали собачницу за неубранную за питомцем мочу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Теперь хозяйка должна выплатить 1,5 тысячи рублей за то, что ее пес пометил клумбу. По данным Mash, Надежда всегда исправно убирала за своей собакой.
«Но псу Зефиру не повезло — в соседках оказалась догоненавистница. Со слов Нади, женщина кричит на животных, разбрасывает по двору отраву, а недавно натравила на них ветнадзор — пожаловалась, что хозяйка якобы не убирает за животным и не прописывает его в квартире (а такой закон действует с марта)», — написала авторы публикации.
Инспекторы изучили записи с камеры и увидели, как Зефир поднимает лапу у куста. Женщина собирает фекалии в пакет, но не протирает траву. На этом основании ей выписали штраф в 1500 рублей.
В комитете ветеринаров считают, что собачники должны гулять с водой и сразу смывать мочу. Однако по закону штрафуют только за неубранные фекалии. Поэтому Надежду наказали несправедливо, отметил Mash. Она решила оспорить штраф в суде.
Ранее в Москве ужесточили штрафы за нарушение правил выгула животных. В частности, за прогулки с собаками без намордника или нахождение с питомцами на территории детского сада, а также за нарушения при перевозке животных.