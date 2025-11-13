Сегодня 16:44 Чаты обязали переехать до конца года: зачем каждому дому свой канал в MAX 0 0 0 Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

В Минстрое анонсировали появление официальных домовых чатов в мессенджере MAX. Как именно планируется осуществить массовый переход на эту платформу и что будет со старыми группами — разбирался 360.ru.

Домовые чаты в MAX О планах создать домовые чаты в национальном мессенджере заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Он уточнил, что все многоквартирные дома обяжут завести официальные чат-боты в MAX уже до конца 2025 года. По его словам, задачу по использованию мессенджера в сфере ЖКХ перед министерством поставили правительство и лично президент Владимир Путин. «Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp*, и официально закрепить статус официального домового чата», — подчеркнул Файзуллин. Министр добавил, что это коснется почти миллиона многоквартирных домов.

Зачем переводить соседские чаты в MAX Главной причиной активного продвижения перехода с иностранных платформ на MAX обычно называют вопросы безопасности. Национальный менеджер имеет ряд преимуществ в этой сфере, в том числе интеграцию с «Госуслугами». В этой связи можно вспомнить случаи мошенничества, когда злоумышленники оставляли на подъездах листовки с QR-кодами, якобы ведущие в беседу жильцов дома в Telegram. В итоге вместо ссылки на домовые чаты россияне переходили на мошеннические боты. Эксперт Народного фронта Павел Склянчук в беседе с ТАСС объяснил, что через «Госуслуги» можно безопасно проинформировать жильцов о создании официального чата в MAX, что затруднительно на других сервисах. По его словам, администраторами бесед для жильцов в мессенджере должны быть представители управляющих компаний и председатели совета дома. «Не думаю, что здесь требуются дополнительные законодательные решения. Все это можно сделать в рамках существующих норм», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт призвал соблюсти принцип «трех ключей», чтобы пресечь возможные злоупотребления. Например, нельзя допустить, чтобы весь общедомовой чат с историей переписок полностью забрала под свой контроль управляющая компания или один из собственников. «В перспективе подобные чаты можно использовать как официальные каналы связи при обращении граждан в управляющую компанию. Прежде чем писать в жилищную инспекцию и органы власти, информация должна появиться в MAX», — отметил Склянчук. Несмотря на интеграцию с «Госуслугами» и другие возможности, не все россияне готовы перейти на государственный мессенджер и продолжают пользоваться другими платформами. Эксперт предложил решение этой проблемы: призвал создать список уже существующих чатов через региональные жилинспекции, а из них дублировать информацию в национальный мессенджер.

Фото: Мобильные телефоны / Медиасток.рф

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко опроверг слухи о том, что переход в MAX станет обязательным для всех жильцов. По его словам, вступление в чаты будет добровольным, а старые группы на других платформах не удалят. «Распоряжение министра, полагаю, носит обязательный к исполнению характер для тех, кто будет эти чаты вести», — уточнил он в комментарии «Газете.ru». Администраторами станут не жители дома, а сотрудники управляющих компаний или ЖСК, сообщил депутат. «Произошел инцидент — задали вопрос, получили ответ, который видят все жильцы разом, а не каждый по отдельности. Это и время экономит, и обеспечивает точность донесения информации. К тому же именно такая мера как раз может подстегнуть жителей многоэтажек вступать в эти чаты», — подчеркнул Аксененко.

Фото: РИА «Новости»

Какие могут быть проблемы с переездом домовых чатов в MAX Появление домовых чатов в MAX вызывает сразу несколько вопросов. Пока нет ясности, что будет со старыми беседами в других мессенджерах, к которым люди уже привыкли. Кроме того, встает вопрос, кто и как будет проверять и контролировать чаты.

На эти и другие проблемы обратил внимание член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он заявил РИА «Новости», что для реализации проекта необходимо сначала создать законодательную базу, так как само понятие «домовой чат» не закреплено в нормативных актах. По его словам, пока непонятно, кого именно можно обязать создавать беседы в MAX и кто будет нести ответственность за них.

Фото: Многоквартирный дом в микрорайоне Авиационный Домодедово осенью / Медиасток.рф

«В практике чаще всего эту функцию берут на себя управляющие компании, ТСЖ или советы собственников. Однако вся работа по созданию и переводу чатов пока ведется в формате рекомендательных писем от жилищных инспекций, без утвержденных правил и единых стандартов», — подчеркнул парламентарий. Он рассказал, что сначала необходимо закрепить правовой статус домового чата и продумать, кто и как будет нести ответственность за группы. Чтобы прояснить ситуацию, 360.ru направил запрос в Минстрой и Минцифры, но ведомства пока не дали официальный комментарий.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.