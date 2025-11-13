Для каждого многоквартирного дома в России создадут чат жильцов в MAX

Файзуллин: до конца 2025 года в MAX зарегистрируют официальные домовые чаты

До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России создадут специальный официальный чат в мессенджере MAX. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, его процитировало РИА «Новости» .

Во время заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации министр напомнил о необходимости активно использовать мессенджер MAX в сфере ЖКХ.

«Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и WhatsApp*, и официально закрепить статус официального домового чата», — объяснил он.

Позже заявление Файзуллина в беседе с изданием прокомментировал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его мнению, для создания чатов для каждого дома необходимо совершенствование законодательной базы.

Ранее доступ к MAX открыли для пользователей из семи стран СНГ. В их число вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.