Бывшие могут вернуться. Стрельцов предупредили об опасностях в ретроградный Меркурий
Астролог Зак: во время ретроградного Меркурия не стоит покупать новую технику
Последний в этом году ретроградный Меркурий наступил 26 ноября. Это понятие уже стало нарицательным для описания едва ли не любых неудач и провалов. Но астрологам не до шуток. Период ретроградного движения планеты продлится до 15 декабря, и от ее влияния уйти не получится. В особой зоне риска — Стрельцы, рассказал 360.ru таролог и нумеролог Борис Зак.
По словам специалиста, Меркурий находится в Стрельце, поэтому больше всего под его влиянием окажутся эти знаки зодиака, но в целом рекомендации на этот период общие для всех.
«В ретроградный Меркурий рекомендуется не покупать новую технику — велика вероятность, что она сломается или будет не востребована, то есть ей не будут пользоваться. Но при этом можно отдавать технику в ремонт, если она была сломана», — отметил собеседник 360.ru.
Никаких начинаний
Не рекомендуется запускать новые проекты, скорее всего, после ретроградного Меркурия их придется корректировать или вообще переделывать. То же самое с обучением.
«Если вы хотите начать новое обучение, лучше его отложить. Но если вы давно хотели начать какое-то обучение, но все откладывали этот момент, то как раз ретроградный Меркурий — это хороший период для того, чтобы все-таки приступить к нему», — рассказал Зак.
Не стоит оформлять документы, ну, а в случае, если это необходимо, нужно быть предельно внимательными. Лучше также отказаться на время от крупных покупок.
«Новые отношения, которые начнутся с 26 ноября по 15 декабря, скорее всего, скоро закончатся. <…> Будьте готовы к тому, что кто-то из бывших, может быть, друзей или возлюбленных, о себе напомнит. Люди из прошлого часто появляются в этот период», — предупредил нумеролог.
Что же можно делать
Хорош период ретроградного Меркурия для анализа своих жизненных ситуаций, саморефлексии, возобновления ранее начатых проектов и восстановления старых связей, если это необходимо.
Меркурий — самая быстрая планета в нашей Солнечной системе. Она обращается вокруг звезды каждые 88 дней. Когда Меркурий пролетает мимо Земли, он вступает в ретроградный период, который длится около трех недель. Это происходит примерно три-четыре раза в год.
В астрологии ретроградный Меркурий представляет собой феномен, который создает видимость обратного движения планеты. Это происходит потому, что в определенные периоды планета движется вокруг Солнца по иной траектории и с иной скоростью. С Земли же кажется, что она плывет в противоположном направлении — это оптическая иллюзия.
Ранее астролог Оксана Воронина посоветовала не устраиваться на новую работу и не заводить питомцев в период ретроградного Меркурия. Она предупредила о возможных ошибках в документах, сбоях в работе технических приборов, транспортных коллапсах в это время.