Бывшие могут вернуться. Стрельцов предупредили об опасностях в ретроградный Меркурий

Последний в этом году ретроградный Меркурий наступил 26 ноября. Это понятие уже стало нарицательным для описания едва ли не любых неудач и провалов. Но астрологам не до шуток. Период ретроградного движения планеты продлится до 15 декабря, и от ее влияния уйти не получится. В особой зоне риска — Стрельцы, рассказал 360.ru таролог и нумеролог Борис Зак.

По словам специалиста, Меркурий находится в Стрельце, поэтому больше всего под его влиянием окажутся эти знаки зодиака, но в целом рекомендации на этот период общие для всех.

«В ретроградный Меркурий рекомендуется не покупать новую технику — велика вероятность, что она сломается или будет не востребована, то есть ей не будут пользоваться. Но при этом можно отдавать технику в ремонт, если она была сломана», — отметил собеседник 360.ru.

Никаких начинаний

Не рекомендуется запускать новые проекты, скорее всего, после ретроградного Меркурия их придется корректировать или вообще переделывать. То же самое с обучением.

«Если вы хотите начать новое обучение, лучше его отложить. Но если вы давно хотели начать какое-то обучение, но все откладывали этот момент, то как раз ретроградный Меркурий — это хороший период для того, чтобы все-таки приступить к нему», — рассказал Зак.

Не стоит оформлять документы, ну, а в случае, если это необходимо, нужно быть предельно внимательными. Лучше также отказаться на время от крупных покупок.

«Новые отношения, которые начнутся с 26 ноября по 15 декабря, скорее всего, скоро закончатся. <…> Будьте готовы к тому, что кто-то из бывших, может быть, друзей или возлюбленных, о себе напомнит. Люди из прошлого часто появляются в этот период», — предупредил нумеролог.