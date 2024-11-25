Астролог Воронина посоветовала не устраиваться на новую работу и не заводить питомцев в период ретроградного Меркурия

Период ретроградного Меркурия ожидается с 26 ноября по 15 декабря. В это время не рекомендуется заводить домашних животных, устраиваться на новую работу и запускать какие-либо стартапы. Об этом рассказала астролог Оксана Воронина в беседе с сайтом «Москва 24» .

По словам специалиста, данное положение звезд несет ошибки в документах, сбои в работе технических приборов, транспортные коллапсы. Кроме того, ретро-Меркурий может провоцировать опоздания, забывчивость и неверную информацию.

В этот период необходимо с особой осторожностью подписывать договоры и совершать покупки, лучше всего отложить начало строительства или ремонта, заключила Воронина.