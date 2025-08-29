Сегодня 18:32 Букет к 1 Сентября. Можно ли выбрать подарок и не разориться? Флорист Ястова рассказала, сколько стоит букет цветов ко Дню знаний в 2025 году 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

С начала осени цветы подорожают на 8%, сообщил сервис «Долями». Ожидается, что в нынешнем сезоне спрос на продукцию в преддверии Дня знаний увеличится на 64%. Во сколько теперь обойдется букет школьника в этом году, какие растения чаще всего спрашивают и к чему приводит рост спроса доставки цветов на дом, выяснил 360.ru.

Сколько стоит букет школьника в 2025 году Цены на цветы перед Днем знаний действительно подросли. Это произошло из-за увеличенного объема поставок к празднику, а также доставки продукции и логистики, рассказала 360.ru флорист и директор собственной цветочной мастерской Елизавета Ястова. Стоимость одного букета зависит от его размера. В последнее время пользуются спросом большие и сборные композиции, которые дарят от всего класса. «Если говорить о таком букете, то он обходится примерно в пять-шесть тысяч рублей и выше. Один дарят ученики начальных классов. Как правило, он небольшой, или это один оформленный цветок. В среднем такие композиции стоят полторы-две тысячи», — рассказала Ястова. Если раньше заказывали много маленьких букетов, то сейчас заказов стало меньше, но средний чек увеличился.

Фото: Скриншот с сайта «Цветовик» 1/2 Фото: Скриншот с сайта «Цветомания» 2/2

В этому году есть спрос на фермерские цветы: букеты в свободном или полевом формате с минимальным количеством упаковки, легкие и воздушные. Пользуются популярностью сезонные растения, например астры, гладиолусы, георгины, кампанулы, космеи, левкои, лизиантусы. А вот тяжелые розы в виде бокалов отходят на второй план. Много закупают в России. В частности, в нашей стране выращивают интересные и даже экзотические цветы, всевозможную зелень, травы. И, как обычно, много привозят из Голландии, Южной Африки, пояснила флорист.

Фото: Скриншот с сайта Flowwow

Как цветочные сети завышают цены перед 1 сентября Цветочный рынок — сезонный, поэтому сельхозпредприятия, импортеры и ретейлеры всегда стараются использовать короткие моменты, когда спрос вырастает в разы. Обычно это 8 Марта и 1 Сентября, объяснил 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. В нашей стране принято дарить цветы еще на День святого Валентина, но это небольшой всплеск. Потому рост спроса на 60% перед Днем знаний — это вполне нормально.

Среднестатистической семье, где есть мама, папа и ребенок, нужны цветы два раза в год, когда папа дарит маме, а потом они вместе покупают букет учительнице Марии Петровне. Ну, может быть, два, если чадо ходит еще и в музыкальную школу. Александр Анфиногенов

Помимо закономерного роста спроса перед Днем знаний, цены на цветы увеличиваются еще и потому, что все в сентябре повышается стоимость всего: бензина, логистики, коммуналки, продуктов. «Люди веселые и радостные возвращаются из отпуска. Они еще пребывают в эйфории от отдыха, где не считали денег. В это время ретейлеры по всем позициям начинают потихонечку поднимать цены, чтобы спустя два месяца радовать всех новогодними скидками. То есть это не искусственное завышение, а сезонное», — пояснил эксперт.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

В цветочном бизнесе условные акции и скидки делают часто, так как это скоропортящийся товар. В пик сезонности ретейлеры стараются максимально обеспечить покупателей цветами. И уже 9 марта в магазине те же самые розы и тюльпаны можно будет купить по цене ниже или со скидкой. Легче продать их с дисконтом, чем через три дня выбросить. То же самое будет 2–3 сентября, отметил Анфиногенов. Букет к школе с доставкой на дом В эпоху доставок продуктов и других товаров неудивительно, что люди выбирают цветы в интернете. Действительно, если ранее нужно было встать пораньше, чтобы отстоять очередь за букетом перед школьной линейкой, то сейчас достаточно заказать понравившуюся композицию, и через пару часов ее привезут на дом. «Люди же тоже разные: кому-то нужно лично прийти, выбрать букет или собрать его по цветочку. А кто-то посмотрит по фотографии и решит, что и так сойдет. Тем более что есть опция, если не понравится, сразу вернуть заказ при приемке. Это тоже используют», — отметил Анфиногенов.

Фото: Скриншот с сайта «Яндекс Маркет»

По этой причине маркетплейсы действительно начали конкурировать с цветочными сетями и магазинами. Агрегаторы пользуются тем, что у них нет больших складов, необходимости содержать большое количество персонала, платить за аренду торговой точки. Поэтому их букеты могут стоить меньше: наценка выйдет не такой высокой.

Интересно Сегодня человек закажет пиццу, завтра — фонарик, а послезавтра — цветы ко Дню знаний своему ребенку, и все это на одной и той же площадке, да и еще со скидкой. Сегодня человек закажет пиццу, завтра — фонарик, а послезавтра — цветы ко Дню знаний своему ребенку, и все это на одной и той же площадке, да и еще со скидкой.

Сложно сказать, сколько маркетплейсы на этом зарабатывают: все зависит от площадки, условий, срочности заказа. Рынок живых цветов не так велик, чтобы на нем делать большие деньги, уточнил эксперт. Однако спрос растет, ведь людям свойственна лень: если есть возможность вызвать доставку, они это сделают. Свой кусок от цветочного рынка пытаются откусить не только маркетплейсы — гипермаркеты тоже часто закупают небольшие композиции и растения в горшках перед 8 Марта и 1 Сентября. Логика в этом есть: человек зашел купить хлеба и попутно захватил букетик для жены или школьнику.