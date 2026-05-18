Что новенького? В российских ресторанах будут подавать холодный корейский суп кукси вместо окрошки

В российских ресторанах будут подавать холодный корейский суп кукси вместо окрошки Ресторатор Грязнов: корейский суп кукси станет альтернативой окрошке

В преддверии нового летнего сезона в дискуссиях о гастрономических трендах вновь всплыла тема окрошки. В прошлом году популярностью пользовался альтернативный вариант из фруктов и шампанского. Какие тренды ждут любителей этого блюда нынешним летом, выяснил 360.ru.

Экзотика не для всех Ресторатор Андрей Грязнов в беседе с 360.ru отметил, что сезонные новинки в меню никогда не вытеснят традиционные рецепты. Самыми востребованными в этом сезоне останутся два варианта: на квасе и кефире. Причем, по наблюдению эксперта, вариант на квасе является более ходовым. Но тем, кому не нравятся ни квас, ни кефир, рестораторы каждый год стараются предложить новые вариации на тему холодного летнего супа. По его словам, в этом сезоне любителям нетрадиционной окрошки будут подавать холодный корейский суп кукси. «Для тех гостей, которые не любят квас и кефир, предлагается вариант окрошки — корейский суп кукси», — добавил собеседник 360.ru.

В свою очередь, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с 360.ru отметил, что в прошлом сезоне были успешны продажи окрошки на темном и безалкогольном пиве: «Люди, скорее всего, закажут ее и этим летом». Однако окрошка на игристом вине, по мнению ресторатора, уже прошлогодний тренд. «То, что и сегодня будет модна просекко-окрошка, сказать не могу», — подчеркнул Бухаров. А лучшей заправкой для традиционного летнего супа глава профильной федерации назвал квас. «Традиционно, конечно, окрошка — это определенный набор ингредиентов и квас», — сказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

«Окрошечные войны» Дискуссии о любимом летнем блюде всегда были актуальны так же, как и суп. Например, скандал вокруг окрошки случился в соцсетях актрисы Агаты Муцениеце. Звезда экрана оказалась в числе первых, кто в этом сезоне приготовил культовое летнее блюдо. Она опубликовала кадры с обеденного стола в своих соцсетях и накормила окрошкой дочь. Заправила блюдо квасом, положив туда еще сметаны. Последнее сильно возмутило поклонников рецепта на кефире. В итоге публика разделилась на два лагеря, а под постом образовалась длинная цепочка из обсуждений.