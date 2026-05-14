«Роскачество»: готовую окрошку можно хранить в холодильнике не более суток

Окрошка — популярное летнее блюдо, которое требует соблюдения определенных правил хранения и приготовления. «Роскачество» предупреждает: готовую окрошку можно хранить в холодильнике не более суток, а заправленную — всего 6–8 часов, сообщил сайт URA.RU .

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко предупредила, что при комнатной температуре окрошку оставлять нельзя — уже через два-три часа в ней могут начать развиваться патогенные микроорганизмы и процессы брожения.

Овощи (огурцы, редис, зелень) — источник клетчатки, витаминов и минимум калорий. Гастроэнтерологи одобряют: они улучшают пищеварение, а зелень работает как природный детокс. Отварное мясо или яйца дают полноценный белок — это лучше, чем колбаса.

Однако холодная пища замедляет пищеварение. При гастрите или слабой перистальтике окрошка может вызвать вздутие. Магазинный квас часто содержит сахар, дрожжи и консерванты, а жирная сметана или майонез резко увеличивают калорийность.