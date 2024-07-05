Опыт советских солдат, полученный во времена Великой Отечественной войны, можно успешно внедрить и в современной борьбе с боевиками ВСУ. Об этом 360.ru рассказал экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

По словам полковника запаса, советские солдаты выработали четыре разнонаправленных способа, показавших эффективность в борьбе с нацистской Германией. Одним из них стала так называемая звукооповещательная станция, не требовавшая от гражданского населения специфичных навыков и знаний.

«Людям объясняли, как на местности ямку вырыть, ухо поставить и слушать, где гудит, откуда летит», — пояснил он.

Второй шаг на пути к победе

По словам бывшего офицера, в советское военное время сухопутные войска успешно занимались оценкой воздушной обстановки. При возникновении любых сомнений солдаты тут же докладывали о возможной опасности смежному подразделению, отвечающему за работу ПВО. Этот метод, объяснил Хатылев, помог бы минимизировать риски и в современных реалиях.

Стеречь небо

По опыту советских военных Хатылев предложил солдатам использовать аэростаты. Эти приспособления должны стать своеобразной ловушкой, которая не позволит беспилотникам боевиков пересечь границы российской территории.

«Можно на воздушные шары или аэростаты вывешивать сетки, чтобы этот беспилотник туда уперся. Над наиболее важными объектами необходимо сделать сетку, чтобы на нее дрон упал, а люди не пострадали», — добавил он.

ПВО на страже спокойствия

Дружины местной ПВО — четвертая мера, которая позволит минимизировать риски и сократить для ВСУ даже мизерные шансы на успех.

«В Москве уже есть целые воинские организации, которые занимаются в составе Первой армии ПВО и РКО. Они дежурят на крышах домов с наблюдательными приборами, фиксируют воздушную обстановку», — подчеркнул бывший военный.

Отдельно Хатылев призвал правительство сконцентрироваться на развитии оборонной промышленности и разработке новых способов защиты от беспилотников. К тому же, по словам экс-офицера ВВС РФ, начало уже положено, основы уже имеются.

«Бороться нужно. Бороться есть, чем. Государство, конечно, должно выделить деньги, организации должны быстро и эффективно это все испытать и запустить в серию и предоставить войскам и тем органам, которые могут бороться», — резюмировал он.

Латвия 5 июля заявила о готовности передать Украине более двух с половиной тысяч новых дронов стоимостью в четыре миллиона евро. Первая партия беспилотников поступит на вооружение боевиков уже в ближайшие дни.

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