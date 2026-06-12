Большой праздник великой страны: как в Подмосковье отмечают День России

Праздничные мероприятия, организованные «Единой Россией», проходят по всему региону. В Балашихе и Люберцах провели спортивные забеги, а в Щелково — яркое уличное шествие. На площадках праздника был организован сбор наказов в новую народную программу «Единой России».

Отмечать День России спортивными мероприятиями — уже традиция в Подмосковье. В Балашихе более 150 жителей приняли участие в праздничном забеге в Вишняковском лесопарке. На старт вышли семьями — и опытные спортсмены, и юные любители бега. Выбор места для забега не случаен: в парке завершается вторая очередь благоустройства по народной программе «Единой России». В прошлом году здесь обновили зону вдоль пруда: появились кафе и детские площадки. Сейчас обустраивают новые дорожки и зоны для спокойного и активного отдыха.

Перед стартом профессиональные тренеры провели разминку. После чего участники преодолели дистанцию в 3 километра. Забег проходил без секундомеров и жестких нормативов — главным было разделить праздничное настроение и провести время вместе. Вместе с жителями в забеге принял участие и глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

«Сегодня один из самых патриотичных праздников нашей страны — День России, который объединяет всех, кто любит свою родину. У нас великое прошлое, сильное настоящее и огромное будущее. Мы с вами благоустраиваем Подмосковье и наш город, строим новые объекты — и этот наш забег прошел в обновляемом Вишняковском парке, который в скором времени станет еще лучше», — обратился к участникам Сергей Юров.