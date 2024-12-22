Больше жен, больше безумия. Исламизации России быть?

Что-то странное происходит в России — странное и ужасное, отсылающее нас к прекрасному роману Мишеля Уэльбека «Покорность». Я уже вспоминал этот одновременно пророческий и реалистичный (да, бывает и такое) текст. Напомню, по его сюжету Франция отныне живет под властью мусульман. Законы там приняты соответствующие. Герою, кстати, вполне себе нравится, что он может иметь много жен. Найти бы их.

Россия, похоже, встала на этот уэльбековский путь. Успела прозвучать, даже прогреметь новость: муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман разрешило заключать до четырех религиозных браков. Условие одно: муж станет справедливо относиться ко всем своим женам.

Даже на бумаге это звучит опасно. Осталось добавить шариатский суд — и порядок. Так, что ли?

Новость эта вполне себе звучит рядом с такой: Анна вышла замуж за султана своего сердца. У того есть еще жена, соотечественница (они из Таджикистана). Так вот, султан забрал себе детей Анны (таков их закон), их он избивает и даже насилует вместе с женой.

Как вам? И таких историй, к сожалению, все больше. Кто-то скажет, что край. Но так оно работает и вредит.