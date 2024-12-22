Больше жен, больше безумия. Исламизации России быть?
Что-то странное происходит в России — странное и ужасное, отсылающее нас к прекрасному роману Мишеля Уэльбека «Покорность». Я уже вспоминал этот одновременно пророческий и реалистичный (да, бывает и такое) текст. Напомню, по его сюжету Франция отныне живет под властью мусульман. Законы там приняты соответствующие. Герою, кстати, вполне себе нравится, что он может иметь много жен. Найти бы их.
Россия, похоже, встала на этот уэльбековский путь. Успела прозвучать, даже прогреметь новость: муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман разрешило заключать до четырех религиозных браков. Условие одно: муж станет справедливо относиться ко всем своим женам.
Даже на бумаге это звучит опасно. Осталось добавить шариатский суд — и порядок. Так, что ли?
Новость эта вполне себе звучит рядом с такой: Анна вышла замуж за султана своего сердца. У того есть еще жена, соотечественница (они из Таджикистана). Так вот, султан забрал себе детей Анны (таков их закон), их он избивает и даже насилует вместе с женой.
Как вам? И таких историй, к сожалению, все больше. Кто-то скажет, что край. Но так оно работает и вредит.
Вопрос о многоженстве поступил на прямую линию с Владимиром Путиным. Эту тему поддерживает и Иван Сухов, имеющий трех жен. Он заявил, что такая формула семьи — лучшая для России, она позволит задавить феминизм. И ведь тому поаплодировали в узких кругах, которые становятся все шире.
Есть ли связь между обращением к президенту и новостью о многоженстве от Духовного управления мусульман? Безусловно.
Что говорит муфтий Аляутдинов? «Основная цель этого постановления — защита прав женщин и детей. Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии».
Всем успокоиться? Не думаю. Наоборот, стоит напрячься. Ведь смотрите, что реально происходит. Слишком много вопросов. Как определить, что такое справедливое отношение? Кто станет определять? Объяснения муфтия, данные после скандала, также не выглядят убедительно. Очевидно, что религиозное и законодательное будут пересекаться, они уже это делают. Потому что некоторые (многие?) мусульмане в России оправдывают свои поступки вероисповеданием. И ты попробуй им возрази — можно и в глаз получить.
Давайте откровенно: если мы сейчас спустим происходящее на тормозах, разрешим многоженство без четких правил игры, то дальше получим коллапс, катастрофу, по сравнению с которой происходящее в Европе покажется безобидным мордобоем.
Вся наша история показывает, что в России взятое извне модифицируется, извращается и принимает патологические формы. Мало тому примеров? И сколько раз мы теряли страну? Сколько крови пролили?
Еще у нас любят говорить, что мы — мост между Востоком и Западом. Но какой мост? Ведь на нем сталкиваются многоженство и феминизм, но в каких-то странных формах.
Итог? Разрастающийся конфликт, под который подвязываются и агитируются разные участники. К сожалению, это обернется огромной катастрофой, в которой станут полыхать и религиозные, и национальные, и другие мотивы.