Сегодня 06:30 Больничный для самозанятых: что изменилось и как теперь оформить лист нетрудоспособности Депутат Соломатина: новые условия по больничным правильны во всем

Минздрав утвердил обновленные условия и порядок формирования больничных. Изменения затронули самозанятых и родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Как работают правила и какие есть нюансы, разобрался 360.ru.

Какие изменения внесли в условия по больничным?

Мера, отметила в беседе с 360.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, указывает, что государство думает об улучшении социального благосостояния людей, особенно тех, кто по ряду причин находится в нетрудоспособном состоянии.

«Государство озаботилось, чтобы матери или отцу — тому, кто пошел на больничный, — не пришлось выбирать, заниматься ребенком или думать о хлебе насущном. Это хорошее послабление и решение социального вопроса», — подчеркнула депутат.

Адвокат, юрист по медицинским делам Екатерина Батурина добавила, что теперь на период отпуска по уходу за ребенком родитель может сохранить право на пособие при условии работы у другого работодателя.

Планируется, что изменения позволят совмещать декретный отпуск и подработку в других организациях без потери страхового обеспечения. Екатерина Батурина

Соломатина напомнила, что возможности оформить больничный лист у самозанятых раньше вообще не было. «Самозанятые и так сами за себя отвечают, но если идет регистрация, и они все-таки платят определенный процент своих доходов в Фонд социального страхования, то при невозможности зарабатывать деньги могут получать по листу нетрудоспособности хоть какие-то выплаты», — сказала она, назвав решение правильным со всех точек зрения.

Как оформить больничный самозанятому Чтобы оформить больничный, самозанятый должен платить отчисления в ФСС, пояснил медицинский юрист Николай Чернышук в беседе с 360.ru. «Самостоятельно на „Госуслугах“ они подключают возможность оплаты и каждый месяц переводят определенную сумму», — сказал он. В случае болезни самозанятый получит в поликлинике подтверждающие документы и попросит больничный.

Ему выписывают больничный как самозанятому, он этот больничный предоставляет в Фонд социального страхования, и тот начисляет компенсацию за время нетрудоспособности. Николай Чернышук

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный подчеркнул, что, по предварительным подсчетам, самозанятым придется ежемесячно отчислять в фонд сумму в пределах 1300-1900 рублей. Право оформить больничный лист появится через полгода непрерывной оплаты.

Екатерина Батурина добавила, что на размер взносов влияет сумма страхового покрытия, которую человек выберет.

«При сумме в 35 тысяч рублей величина страхового взноса в месяц составит 1344 рубля; при страховом покрытии 50 тысяч рублей нужно будет платить 1920 рублей в месяц», — уточнила она. Величина пособия зависит от выбранной страховой суммы, стажа и периода уплаты взносов: при оплате от шести до 12 месяцев можно получить 70% от страховой суммы за месяц болезни, если более 12 месяцев — 100%.

Интересно Алгоритм действий для самозанятых: зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в отделении ФСС. Подать заявление можно через «Мой налог», «Госуслуги» или в клиентской службе;

вносить взносы либо ежемесячно, либо одним платежом за год;

через полгода после внесения взносов можно получить больничный.

Татьяна Соломатина выразила уверенность в том, что ежемесячная сумма взносов в итоге размер пособия не превысит. Более того, в будущем схему упростят, и она будет работать в один клик через кабинет налогоплательщика «Мой налог». «Мы вообще идем к цифровизации, чтобы у людей вообще не было лишних телодвижений с бумажными носителями или с какими-то заявлениями», — сказала она. Депутат напомнила, что сейчас в России выписывают электронные листы нетрудоспособности, и все данные проходят как раз через Фонд социального страхования.