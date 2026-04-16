В России обновили правила оформления больничных

Минздрав России утвердил новый порядок оформления и формирования больничных листов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

Изменения коснулись правил получения пособий и страховых выплат. Теперь родитель в период отпуска по уходу за ребенком сохраняет право на получение пособия при работе у другого страхователя.

Это позволит совместить декрет с дополнительной занятостью без условия потери страхового обеспечения.

В министерстве уточнили, что теперь самозанятые граждане смогут оформлять листки нетрудоспособности. В ведомстве подчеркнули, что новые правила направлены на упрощение процедур и расширение доступа к страховой защите.

Минтруд уточнял, что работодатель не может уволить сотрудника по своей инициативе, пока он находится на больничном. При этом сам работник может подать заявление об уходе в стандартной форме.