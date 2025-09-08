Сегодня 13:27 Блогерша Шалаева подставила своего покровителя: кто ответил за покатушки в закрытый Платов 0 0 0 Фото: РИА «Новости», соцсети Марии Шалаевой Общество

Скандально известная блогерша Мария Шалаева, «прославившаяся» на всю страну после публикации роликов с полетами в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону, живет свою лучшую жизнь, а ее спонсор — так называемый Мистер Икс — отправился в СИЗО. Как и предрекали военный эксперты и обозреватели, когда скандал с покатушками в Платов дошел до Белоусова, головы полетели с плеч.

Суть скандала с блогершей Марией Шалаевой Внимание журналистов блогерша из Екатеринбурга привлекла этим летом. Все из-за постов о полетах на Ил-76 в Платов. На видео, снятом на борту самолета, девушка хвасталась: мол, «кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех». Реакция у подписчиков на эти публикации была максимально неоднозначная. Отдельное возмущение некоторых пользователей вызвало то, что Мария брала с собой маленького сына.

Вскоре, впрочем, девушка снесла из блога фото и видео из Платова, но было поздно. Ее бурную личную жизнь уже вовсю обсуждали другие блогеры, многие Telegram-каналы и СМИ.

Журналисты Baza тогда смогли пообщаться с бывшим мужем Марии, который признался, что крайне не одобряет то, что экс-жена берет с собой в полеты их общего сына. «Я в шоке, что это допускают, что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолетах. Мария мне сама прислала фотографии из самолета, чтобы похвастаться. А сегодня я должен был забрать ребенка, но она сказала, что он вдруг заболел», — поделился мужчина. А издание E1.RU публиковало подробную историю знакомства Марии с так называемым Мистером Икс, который обеспечил ей такие развлечения и покатушки. По данным журналистов, роман они закрутили еще в начале года и уже тогда Шалаева хвасталась полетами в Ростов-на-Дону. Говорила, что он «не из Екб». В конце концов уточнила, что «не военный! И не ФСБ!» «Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя», — делилась Мария.

Как «Мистера Икс» отправили в СИЗО Личность папика блогерши долгое время оставалась тайной. Хотя журналисты и некоторые Telegram-каналы строили самые разные предположения. Обозреватель Царьграда Олег Беликов тогда поражался, что на четвертый год войны наши граждане продолжают допускать одни и те же ошибки, передавая врагу критически важную информацию через социальные сети. «Кто же наступил на них в этот раз? Кто этот „новорусский Джеймс Бонд“? Кто тот человек, который так и не сделал правильные выводы, а значит, и приказ министра обороны не исполняет, продолжая не только ошибаться, но и врать?» — задавался вопросом Беликов.

По последним данным Readovka, ответил за путешествия Шалаевой действующий вэкаэсник.

«Женщина конкретно подставила своего покровителя, ведь тот отправился за свои деяния в СИЗО, а им оказался военный ВКС РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Севастополя», — рассказал источник издания.

«Мистера Икс» задержали за организацию незаконных перелетов для гражданских на военно-транспортных самолетах по маршрутам Севастополь — Ростов-на-Дону — Москва, продолжил он. Стоило такое путешествие от 25 до 30 тысяч в одну сторону. Вскрыть этот подпольный бизнес помогли хвастливые сторис Шалаевой.

А что же Мария? С блогерши как с гуся вода — она постит новые «эстетичные» фото в соцсетях: позирует то с ребенком в Rolls-Royce, то в интерьерах номеров дорогих отелей.