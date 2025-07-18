Сегодня 17:01 Новые подробности скандала с покатушками на Ил-76: кто возил блогершу в закрытый Платов 0 0 0 Фото: РИА Новости, Соцсети Марии Шалаевой Общество

Скандалы

Военные

Соцсети

Отношения

Telegram

Самолеты

Мужчины

Екатеринбург

Угодившая в скандал после полетов на закрытый аэропорт Ростова-на-Дону блогерша Мария Шалаева после непродолжительного молчания снова начала вести соцсети. Правда, о своей личной жизни и отношениях с «человеком из Кремля» теперь постов нет — только рекламный контент. Тем временем в Сети уже появилось несколько версий, кем же на самом деле является «папик», или «Мистер X», возивший девушку в Платов.

«Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают?» Итак, давайте с самого начала: в скандал Шалаева угодила несколькими днями ранее, когда на ее посты о полетах на Ил-76 в закрытый аэропорт обратили внимание журналисты. На одном из видео, снятом на борту самолета, Мария хвасталась: мол, «кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают?»

«Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов», — отрезала девушка, вероятно даже не предполагая, какая реакция совсем скоро последует на все эти публикации.

Фото: Соцсети Марии Шалаевой

Когда подписчики начали сомневаться в правдивости ее слов, Шалаева показала, как сходит по трапу в Платове, а также запостила фото своего возлюбленного с заблюренным лицом. На снимке мужчина был одет в кофту с российским гербом. Вскоре Мария удалила и фото, и видео, но было поздно. Ее бурную личную жизнь уже вовсю обсуждали другие блогеры, многие Telegram-каналы и СМИ.

Кто такая Мария Шалаева? Журналисты E1.RU выяснили, что Шалаева живет в Екатеринбурге, в соцсетях у нее довольно много подписчиков: в запрещенном в России Instagram* — 56 тысяч, в Telegram — пять тысяч. Ведение их, судя по всему, ее основной вид деятельности.

В свои 23 года она уже успела побывать замужем, родить и развестись. Ее сыну сейчас три года. Мальчика, судя по постам с борта военного самолета, она брала с собой.

Фото: Соцсети Марии Шалаевой

Контент Марии, главным образом, о ее жизни, уходовых процедурах, воспитании сына. Много внимания она уделяла и теме развода — с мужем, по данным издания, она официально развелась в декабре 2024-го, но из дома вместе с сыном ушла еще в июле. С бывшим супругом Мария продолжает регулярно ссориться, о чем также рассказывает на своей странице. В аккаунте девушки во «ВКонтакте» есть данные, что она училась в Уральском государственном медицинском университете, но работе медика в итоге предпочла блогосферу. Журналисты также смогли найти нескольких ее знакомых. Все они отзывались о Марии как об очень общительной и яркой девушке.

Фото: РИА «Новости»

Реакция на скандал бывшего мужа Шалаевой В отличие от Марии, ее бывший муж согласился после скандала с покатушками в Платов пообщаться с журналистами. В беседе с Telegram-каналом Baza мужчина рассказал, что никогда лично не видел нового возлюбленного экс-жены.

Сына, по его словам, он хотел забрать у Марии, предлагал ей такой вариант, чтобы могла строить личную жизнь, но та отказалась. Теперь отцу мальчика не нравится, что Шалаева подвергает его опасности, когда тащит в Платов на борту воздушного судна.

Я в шоке, что это допускают, что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолетах. Мария мне сама прислала фотографии с самолета, чтобы похвастаться. А сегодня я должен был забрать ребенка, но она сказала, что он вдруг заболел. бывший муж блогерши

Также Baza привела данные близких бывшего мужа блогерши: по их словам, Мария игнорировала претензии мужчины, когда тот высказывал ей недовольство полетами на военных самолетах вместе с ребенком. «Сама же Мария не обращала внимания на его претензии и, по словам близких Сергея, говорила, что может сделать с ним все что угодно и даже отправить на СВО», — добавил источник канала.

Фото: Соцсети Марии Шалаевой

Мария Шалаева и «Мистер Х»: что говорят об их романе

По информации E1.RU, о новом романе блогерша начала рассказывать еще в начале этого года. И еще тогда хвасталась полетами в Ростов-на-Дону. Тогда же рассказывала о знакомстве с «Мистером Х». По ее словам, встретились они случайно в одном из ТЦ в Екатеринбурге.

«Хотите прикол? Мы оба накануне были в „Огоньке“ и не пересеклись. Он прилетал по делам и на бои, а после пошел в „Огонек“ с друзьями, и я с подругами там была», — пояснила она в Telegram.

Короче, мы с сыном и мамой были в игровой в «Веере». А они собирались улетать, зашли в «Веер» за кофе и ждали самолет, случайно зарулили в игровую, к гардеробу пошли, и он увидел меня. Я видела, как он смотрит. <…> Я села возле игровой, и он подошел познакомиться. И увязался за нами, в ресторан звал, покупки в «Детском мире» мне оплатил, мы ушли, и на выходе из ТЦ он мне подарил цветы.

В соцсетях в ответ на вопросы подписчиков она заявляла, что у них отношения на расстоянии, видятся они нерегулярно, порой приходится быть в разлуке по две недели.

Фото: Соцсети Марии Шалаевой

Говорила, что он «не из Екб». В конце концов уточнила, что «не военный! И не ФСБ!» «Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя», — делилась Мария.

Наши екабэшные женихи совсем не вызывают доверия. То ли дело — человек Кремля! Надежность — 200%. Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя! Думаю, семья на данном этапе ему точно не нужна, он не живет на одном месте, он за неделю столько точек России посещает, что такое ни одной женщине не понравится.

Сейчас многих публикаций на эту тему уже нет в ее соцсетях: после скандала девушка поспешила почистить аккаунты, в том числе и посты в Telegram, где рассказывала о своем знакомстве в ТЦ.

Фото: РИА «Новости»

«Всем экипажем идут на ковер» По информации бывшего военного штурмана и бомбардировщика, автора Telegram-канала Fighterbomber, ухажера блогерши, который отвез ее в закрытый аэропорт на военном борту, быстро вычислили. После случившегося, по его словам, последствия для всего экипажа будут самые неприятные. Речь идет об отстранении от полетов, «обструкции и прочих строях шпицрутенов». «Всем экипажем идут на ковер к командующему и по отработанной схеме. <…> „Папик“ тоже найден. <…> Пришли и к „папику“. Прям на работу. А вы говорите…» — подчеркнул он. В Telegram-каналах гуляют разные гипотезы по поводу личности мужчины Шалаевой. Но естественно, никаких точных данных на этот счет нет. Высказывались предположения, что речь идет о некоем бизнесмене.

На эти версии ростовских пабликов обратил внимание обозреватель«Царьграда» Олег Беликов. По его мнению, нет никаких сомнений в том, что отвечать за этот скандал с покатушками Шалаевой на «илюшке» и на «тушке» будут далеко не только пилоты. «Но если эта история дойдет до главы Минобороны, то головы полетят, и в этом не стоит сомневаться. Другое дело, что <…> на четвертый год войны наши граждане наступают на те же грабли, сливая врагу через соцсети критически важную информацию. Кто же наступил на них в этот раз? Кто этот „новорусский Джеймс Бонд“? Кто этот человек, который так и не сделал правильные выводы?» — задался вопросом журналист.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.