«Бери любые деньги, иди в банкомат». Блогер Мару Ору чуть не стала жертвой мошенников
Блогер Мару Ору рассказала, что чуть не взяла кредит под влиянием мошенников
Представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга мошенники попытались обмануть блогера Мару Ору. Девушка рассказала 360.ru, что злоумышленники практически убедили ее взять кредит, однако она вовремя опомнилась и обратилась в полицию.
«Это было очень страшно, я слышала много историй про мошенников, про эти звонки, и всегда думала о том, что никогда на такое не поведусь, положу трубку, и эта история касается только пожилых людей. Но оказалось — нет», — заявила блогер.
Звонок от «следователя»
Девушка получила сообщение от имени директора компании — тот написал, что данные Мару и других блогеров якобы слили в Сеть, и теперь с ней хочет связаться «следователь», чтобы «просто пообщаться». Спустя время девушке позвонили.
«Говорит следователь, сообщает, что данные слили, спрашивает, не было ли конфликтов на работе, и действительно первые 30 минут просто расспрашивает, зачитывает мое досье, все мои данные, и вводит в такой некий транс. Говорит о том, что со мной свяжется через 15 минут девушка из Росфинмониторинга и все объяснит», — отметила собеседница 360.ru.
Девушка «из Росфинмониторинга» не заставила себя ждать. Она позвонила и свела разговор к тому, что директора блогеров обвиняют по «серьезной, страшной статье». Мару Ору и ее коллег назвали соучастниками и призвали доказать свою невиновность.
«После начинается жесткий прессинг, связывается по видеосвязи этот „следователь из ФСБ“ и начинает [оперировать] статьями про пожизненные сроки, пугать, рассказывать, что смотрит мои видосики, что он следит за нами, что мы все на каком-то карандаше, и мы все сядем», — добавила Мару Ору.
Девушке запретили с кем-либо общаться и отправили в банк. Все это время «девушка из Росфинмониторинга» была с ней на связи.
Заставили брать кредит
Мошенники не прерывали разговор — Мару Ору приехала в банк и подала заявку на кредит. Она уже почти подписала договор, но в один момент решила выйти на улицу, чтобы перевести дух.
«Сотрудники банка очень сильно помогли тем, что тянули время и в какой-то момент сказали, что не могут выдать наличные — только на следующий день можно приехать их забрать. Мне стало страшно, я вышла передохнуть, и на том конце девушка уже кричала — „бери любые деньги, иди в банкомат. Либо ты сейчас все снимаешь, либо твои близкие пострадают“, — отметила собеседница 360.ru.
Она поспешила в отделение банка, но кредитный договор так и не подписала. Вместо этого отправилась в полицию.
Правоохранители приняли заявление и рассказали, что мошенники активизировались в течение последних нескольких дней.
«Была какая-то атака, очень много людей пострадали, много людей действительно отдали свои деньги, и мне повезло, что я в какой-то момент опомнилась. Мы проверили все телефонные номера в базе <…> и я поняла, что ничего не сделать, и этих людей уже никак не найти», — отметила Мару Ору.
Она посоветовала всем, кто получает звонки от «сотрудников ФСБ», не верить словам — настоящие силовики никогда не будут звонить. Девушка призвала не стесняться рассказать об угрозах родным и близким.
Телефонные мошенники начали обманывать россиян в несколько этапов. Сначала они звонят жертвам от имени мобильных операторов, выманивают код из смс-сообщений, а затем взламывают личные кабинеты на «Госуслугах».