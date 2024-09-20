«Бери любые деньги, иди в банкомат». Блогер Мару Ору чуть не стала жертвой мошенников

Представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга мошенники попытались обмануть блогера Мару Ору. Девушка рассказала 360.ru, что злоумышленники практически убедили ее взять кредит, однако она вовремя опомнилась и обратилась в полицию.

«Это было очень страшно, я слышала много историй про мошенников, про эти звонки, и всегда думала о том, что никогда на такое не поведусь, положу трубку, и эта история касается только пожилых людей. Но оказалось — нет», — заявила блогер.

Звонок от «следователя»

Девушка получила сообщение от имени директора компании — тот написал, что данные Мару и других блогеров якобы слили в Сеть, и теперь с ней хочет связаться «следователь», чтобы «просто пообщаться». Спустя время девушке позвонили.

«Говорит следователь, сообщает, что данные слили, спрашивает, не было ли конфликтов на работе, и действительно первые 30 минут просто расспрашивает, зачитывает мое досье, все мои данные, и вводит в такой некий транс. Говорит о том, что со мной свяжется через 15 минут девушка из Росфинмониторинга и все объяснит», — отметила собеседница 360.ru.

Девушка «из Росфинмониторинга» не заставила себя ждать. Она позвонила и свела разговор к тому, что директора блогеров обвиняют по «серьезной, страшной статье». Мару Ору и ее коллег назвали соучастниками и призвали доказать свою невиновность.

«После начинается жесткий прессинг, связывается по видеосвязи этот „следователь из ФСБ“ и начинает [оперировать] статьями про пожизненные сроки, пугать, рассказывать, что смотрит мои видосики, что он следит за нами, что мы все на каком-то карандаше, и мы все сядем», — добавила Мару Ору.

Девушке запретили с кем-либо общаться и отправили в банк. Все это время «девушка из Росфинмониторинга» была с ней на связи.