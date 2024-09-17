Россиян предупредили о новых многоэтапных схемах телефонного обмана

Телефонные мошенники начали использовать более сложные многоэтапные схемы обмана. Об этом РИА «Новости» рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Мошенники звонят от имени сотового оператора, выманивают у жертвы код из sms, взламывают с помощью него личный кабинет на „Госуслугах“, но это не конечная цель», — отметила Храпунова.

После первого звонка жертве звонит «лжепомощник» от имени «Госуслуг» и предлагает обезопасить средства, переведя их на «безопасные» счета. Мошенники могут представляться и сотрудниками Росфинмониторинга.

Также злоумышленники могут взламывать личный кабинет на «Госуслугах», а потом при восстановлении доступа человек видит в графе «контрольный вопрос» сообщение, что аккаунт взломали и нужно позвонить по номеру. Далее мошенники предлагают обезопасить средства путем вывода на «безопасный» счет.

В России активно развивается новая схема мошенничества с участием лжеоператоров, которые «помогают» настроить сим-карты. Так они получают доступ к телефону жертвы.