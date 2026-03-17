Близится велосезон. Как правильно к нему подготовиться? Велоэксперт Маркачев: велосезон нужно начинать с небольших поездок

Через пару недель снег в Москве и Подмосковье сойдет, и можно будет кататься на велосипеде, совершать на нем дальние поездки и даже небольшие путешествия. О том, как грамотно подготовиться к велосезону, — в материале 360.ru.

Как подготовить велосипед?

Как и автомобиль, велосипед стоит проверять перед выездом. Он должен быть полностью собран, смазан, правильно настроен. Если велосипед стоял без дела полгода, да еще неправильно хранился, могли растянуться или заржаветь механические тросики. Скорее всего, придется заменить смазку цепи и подшипники, прокачать гидравлическую жидкость, проверить, как работают переключение скоростей, тормозная система. Не обязательно делать все это самому — можно обратиться в любой велосервис. Такие есть, например, при крупных профильных магазинах.

Если покупаете новый велосипед, важно подобрать правильную ростовку для комфортного передвижения. «Положение на велосипеде определяет нагрузку на спину, поясницу, суставы, руки, колени, локти. Ее нужно минимизировать. Если велосипед не настроен, то приходится прикладывать гораздо больше усилий для того, чтобы ехать, продвигаться, ускоряться», — предупредил в беседе с 360.ru бывший участник велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев. Когда все детали смазаны и подготовлены, велосипед правильно настроен и легко едет, поездка приносит куда больше удовольствия.

С каких нагрузок начинать?

Как и любая физическая нагрузка, прогулки на велосипедах требуют определенной подготовки. Не нужно сразу пытаться проехать по 100 километров — это может навредить мышцам и связкам, особенно если зимой физнагрузок не хватало. Лучше начать с небольшой поездки по парку, а потом постепенно увеличивать расстояние. «Ориентируйтесь на свою физическую форму и самочувствие. Если вы можете спокойно проезжать 40, 60, 100 километров, — почему нет? Важно следить за своим состоянием. Если есть усталость, нагрузка на колени, суставы, не нужно перегружаться: существует риск травм», — посоветовал Константин Маркачев.

Как подготовиться к большому заезду?

Отдельного комплекса упражнений, которые нужно делать перед велозаездами, не существует — есть стандартные, работающие при любых занятиях спортом, отметил Маркачев. Можно сделать небольшую разминку для суставов, принять горячую ванну, чтобы расслабить мышцы. Некоторые используют специальные крема и мази.

Естественно не стоит пускаться в длинный заезд сразу после открытия сезона — вначале организм должен привыкнуть. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Боль — сигнал того, что что-то идет не так. Мышечные боли при физической нагрузке — это не критично, а вот до боли в суставах доводить не стоит.

Если вы не спортсмен и ездите для своего удовольствия, не надо ставить какие-то рекорды, выбирать крутые подъемы. Если ехать в горку тяжело, ничего страшного, — можно спешиться и подняться пешком рядом с велосипедом. Это сохранит ваши колени. То же самое со скоростью — выбирайте максимально комфортную для себя. Если есть силы, желания, возможность улучшать свои показатели, в дальнейшем можно постепенно это делать. Константин Маркачев бывший участник велоклуба «32 спицы»

Как собраться в свой первый велопоход на выходные?

Новичкам бывает сложно понять, без чего в таком походе не обойтись, а что станет только лишним грузом. В идеале стоит взять готовый набор снаряжения. В него входит все необходимое вплоть до средств гигиены. Но некоторые моменты все равно стоит держать в голове. Если поездка планируется не в глухие места, нет смысла набирать с собой много еды: продуктовые магазины есть почти везде. Можно взять небольшой запас на экстренный случай. Запланируйте максимально простой рацион: гречка, тушенка, рис, макароны и небольшие перекусы (например, батончики мюсли). Естественно, понадобятся кружка, ложка, тарелка, нож.

Не забудьте о воде. При физических нагрузках организму придется активно восполнять жидкость.

Важно, чтобы с собой были средства для розжига костра или портативная горелка.

Лучше по максимуму убрать груз со спины на велосипед. Есть специальные велорюкзаки, которые крепятся на багажник. Если заезд групповой, разумнее распределить багаж на всех. Например, палатка может быть одна на двоих-троих туристов.