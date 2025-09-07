Безопасность, поездки на такси и наличные. Гид предупредил россиян о нюансах туризма в Китае

Гид Смокотина: перед поездкой в КНР россиянам следует установить WeChat и Alipay

Поток российских туристов в Китай резко вырос. Готовится к такой поездке нужно заранее, чтобы не столкнуться со сложностями — гид по Пекину Алина Смокотина в беседе с  mk.ru рассказала о некоторых нюансах туризма в Поднебесной.

По ее словам, главный барьер цифровой. Без VPN в Китае не открываются привычные сервисы, в том числе и мессенджеры. Россияне могут оказаться в «цифровой ловушке», если не предусмотрят такие детали заранее.

Осложняется все на этапе общения. Большинство китайцев не понимают даже простых английских слов, особенно в недорогих заведениях. При этом персонал обычно терпелив — разобраться поможет переводчик на смартфоне.

Не станет простой задачей даже обычная поездка на такси. Смокотина посоветовала заранее поставить WeChat, Alipay и агрегатор DiDi.

Без приложения туристов местные таксисты везут по счетчикам, разобраться в которых бывает не так просто. Итоговая сумма в конечной точке поездки может неприятно удивить.

Агрегатор же позволит пользоваться услугами такси достаточно бюджетно. Поездка из Пекина до Великой китайской стены обойдется примерно в 2000 рублей.

Цены в Китае и безопасность

Перемещение по городу и того дешевле: центральные районы мегаполиса можно объехать за 300 рублей (в эквиваленте). В больших городах можно обойтись и общественным транспортом. Он крайне дешев, платить разрешают на месте, наличными.

Миф о тотальной дешевизне гид предложила россиянам забыть. Китай, по словам Смокотиной, давно перестал быть рынком с «Абибасом».

Гид посоветовала российским туристам не слишком полагаться на наличные деньги. В китайских мегаполисах платят через приложения.  Без WeChat Pay или Alipay многие покупки просто недоступны.

Крупный плюс Китая — безопасность. Гид рассказала, что спокойно ходит с открытой сумкой, оставляет. Крадут в Поднебесной очень редко.

Китай с 15 сентября пускает россиян без виз. Программа продлится как минимум год.

