Сегодня 03:16 Безопасность, поездки на такси и наличные. Гид предупредил россиян о нюансах туризма в Китае Гид Смокотина: перед поездкой в КНР россиянам следует установить WeChat и Alipay 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Туризм

Визы

Деньги

Китай

Поток российских туристов в Китай резко вырос. Готовится к такой поездке нужно заранее, чтобы не столкнуться со сложностями — гид по Пекину Алина Смокотина в беседе с mk.ru рассказала о некоторых нюансах туризма в Поднебесной.

По ее словам, главный барьер цифровой. Без VPN в Китае не открываются привычные сервисы, в том числе и мессенджеры. Россияне могут оказаться в «цифровой ловушке», если не предусмотрят такие детали заранее. Осложняется все на этапе общения. Большинство китайцев не понимают даже простых английских слов, особенно в недорогих заведениях. При этом персонал обычно терпелив — разобраться поможет переводчик на смартфоне. Не станет простой задачей даже обычная поездка на такси. Смокотина посоветовала заранее поставить WeChat, Alipay и агрегатор DiDi.

Фото: РИА «Новости»

Без приложения туристов местные таксисты везут по счетчикам, разобраться в которых бывает не так просто. Итоговая сумма в конечной точке поездки может неприятно удивить. Агрегатор же позволит пользоваться услугами такси достаточно бюджетно. Поездка из Пекина до Великой китайской стены обойдется примерно в 2000 рублей. Цены в Китае и безопасность Перемещение по городу и того дешевле: центральные районы мегаполиса можно объехать за 300 рублей (в эквиваленте). В больших городах можно обойтись и общественным транспортом. Он крайне дешев, платить разрешают на месте, наличными. Миф о тотальной дешевизне гид предложила россиянам забыть. Китай, по словам Смокотиной, давно перестал быть рынком с «Абибасом». Гид посоветовала российским туристам не слишком полагаться на наличные деньги. В китайских мегаполисах платят через приложения. Без WeChat Pay или Alipay многие покупки просто недоступны. Крупный плюс Китая — безопасность. Гид рассказала, что спокойно ходит с открытой сумкой, оставляет. Крадут в Поднебесной очень редко. Китай с 15 сентября пускает россиян без виз. Программа продлится как минимум год.