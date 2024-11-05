Сегодня 23:37 Без права на утилизацию. Почему маркетплейсы навязали продавцам скидки Президент АКИТ Соколов: качество товаров со скидкой может быть разным 0 0 0 Фото: Pxhere Общество

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Маркетплейсы начали устанавливать скидки на товары без ведома продавцов. Те пожаловались в ФАС, но выяснилось, что площадки таким образом в том числе избавляют свои склады от колоссального количества непроданного. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что качество распродажных позиций может быть разным, как и причина сниженной цены.

В ФАС обратился член общественного совета при ведомстве Алексей Кожевников. Именно ему принадлежит идея проверить автоакции маркетплейсов, сообщил «Коммерсант». Площадки, по данным газеты, начали внедрять подобные распродажи с конца весны — начала лета. Сначала участие в них было добровольным, и продавцам разрешали самим определить, на какие товары делать скидки. Но с осени политика маркетплейсов изменилась: позиции добавляют в автоакции по умолчанию, а уведомить об отказе участвовать в таких акциях нужно в сжатые сроки. Проблему продавцов уже решили Артем Соколов заметил, что при Минпромторге России действует комиссия, на которой обсуждают подобные вопросы. И последнее ее решение касалось именно сложившейся ситуации: его приняли в пользу продавцов.

Чтобы любой продавец, независимо от того, какой товарный ассортимент предлагает, имел возможность сам устанавливать опции на товарах относительно того, желает он, чтобы товар участвовал в акциях или нет. Артем Соколов президент АКИТ

В личном кабинете каждого продавца, добавил он, появился функционал, где можно выбрать товары, которые участвуют в акции, и позиции с запретом на любую распродажу. «Более того, теперь продавец может указать минимальную цену, за которую можно реализовать товар. <…> Площадка выполнит поручение ровно так, как это оформит продавец. Такой функционал появился на всех площадках, поэтому, надеюсь, больше такой проблемы не будет», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: Pxhere

Период распродаж перегрузит склады Соколов напомнил, что наступает самый горячий сезон интернет-торговли. За ноябрь и декабрь, по его словам, некоторые компании делают до 70% от годовой выручки.

Любой склад имеет определенную емкость. Он не может вместить товаров больше, чем предусмотрено его пространством. Поэтому и пытаются таким образом неликвидные товары из продажи убрать, чтобы сменить их на более ходовые, ликвидные, которые будут продаваться быстрее. Артем Соколов

Как правило, в акции включают товары, которые залежались и не продаются. И в этом плане предприниматель всегда рискует, пытаясь угадать, насколько хорошо удастся реализовать те или иные позиции. Тем не менее, управлять ассортиментом, обратил внимание Соколов, должен продавец, это принципиально важно. «Утилизировать такие товары маркетплейс не может, такого права у него нет. Поэтому стимулирует всеми способами своего партнера на то, что-либо он цену на него сбросил либо вывез товар со склада и привез другой, более ходовой», — подчеркнул президент АКИТ.

Фото: Pxhere

Скидка не равна потере качества Качество скидочных товаров, заметил он, может быть разным, как и причина, по которой предлагают скидку. «Начиная от того, что отыграла сезонная коллекция и завозят новую, поэтому на старую дают скидку, и заканчивая тем, что продавец решил поменять профиль деятельности и просто распродает остатки как раз для того, чтобы они не лежали на складе, или хочет закрыться совсем и проводит ликвидацию», — перечислил Соколов.

В каждом конкретном случае смотреть на обусловивший скидки фактор стоит отдельно. Сейчас, напомнил президент АКИТ, Россия вошла в период распродаж: идут дни довольно серьезных и крупных акций, к которым некоторые готовятся чуть ли не за год. «Много достойных предложений по хорошим ценам, в том числе российского производства. Цены действительно ниже, и качество не уступает», — сказал Соколов. Он также добавил, что у покупателя есть возможность посмотреть каждый приобретенный товар и, если он не понравиться, отказаться от покупки.