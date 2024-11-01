Ozon отменил постоплату для большинства товаров

Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановил постоплату для большинства товаров. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщили представители компании.

«Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами», — пояснили в Ozon.

Как будут рассчитываться клиенты по новым правилам? По-прежнему можно будет оплатить при получении одежду, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, которые необходимо примерить или оценить визуально перед покупкой. В остальных категориях временно приостановили возможность оформления заказов без оплаты.

Также в Ozon добавили, что при приобретении продукции из сегмента моды клиенты вдвое чаще использовали оплату после получения товара, чем при покупке других категорий товаров.

Ранее россиян предупредили о росте цен на товары в маркетплейсах. В настоящее время в стране не взимается налог на добавленную стоимость с импортных товаров, которые можно приобрести в интернет-магазинах.

Однако рассматривается возможность его введения с любой суммы покупки. В таком случае маркетплейсам придется отчислять налог, поэтому заграничные продукты подорожают.