Бес корпоративов: а надо ли запрещать россиянам гулять на Новый год?

Психология

Общество

Праздники

Россия

Новый год

Новый год 2026

Приближаются новогодние праздники, а значит, и корпоративы. Вокруг них в России традиционно идет дискуссия: нужны ли они в принципе? А если нужны, то в каком виде? Дискуссия эта стала особенно бурной после начала СВО. Была ведь и легендарная «голая вечеринка», показавшая «как не надо». Так что, вновь прогремят корпоративы, бессмысленные и беспощадные?

Для начала несколько заявлений, разогревших публику перед Новым годом. Председатель Наблюдательного совета ООД «Россия православная» Михаил Иванов, в частности, заявил: «Эти деньги лучше отправить в помощь нашим воинам, в крайнем случае помогать Церкви, помогать тем людям, которые нуждаются. А что касается праздников, погуляем еще. Победим и погуляем». После чего подытожил: «Эти мероприятия, так называемые корпоративы, к хорошему все равно не приводят. Люди с таким количеством алкоголя напиваются, ведут себя несуразно. Это не соответствует семейным ценностям, все это блуд и распутство». Высказался и депутат Виталий Милонов. Поразительно, но он, совершавший рейды по отлову проституток и бичевавший разнообразные вольности, выступил в защиту корпоративов: «Есть хорошая история, когда люди в конце года собираются отметить, пожелать другу хорошего года, поболтать, повеселиться, вспомнить, как прошел год. Это человеческие отношения, это знак благодарности руководству, коллективу», — заявил парламентарий. И добавил, что выступает против «корпоративов, когда приглашают всяких „пластиковых звезд“ за „миллионы миллиардов“.

Фото: Елочный шар в Одинцовском парке спорта, культуры и отдыха создает новогоднее настроение / Медиасток.рф

В определенном смысле правы и те, и другие, а эпиграфом к высказываниям обоих можно взять известную польскую пословицу: «Что занадто, то не здраво». Вопрос в одном — в умеренности и в соразмерности. Мы же в России частенько бросаемся из крайности в крайность. Я прекрасно помню те времена, когда корпоративы отмечали все и чем шире, тем лучше. Более того, мне довелось наблюдать, как веселились и чудили непосредственно из жерла корпоративного вулкана. Я вел подобные мероприятия — все эти конкурсы, на которых скромные бухгалтерши превращались в див Onlyfans, а нерешительные трейд-аналитики — в обезумевших берсерков.

Было дико, весело и горячо. Самое мерзопакостное, что я встречал, — новогодняя оргия, которую устроили сотрудники похоронного агентства.

После начала спецоперации стало модным — именно так — подчеркивать, что компания не празднует эти ваши корпоративы. Как же так, когда наши парни на фронте, а им всей страной собирают на обмундирование, женщины шьют по вечерам, после работы, маскировочные сети? Звучал вопрос: «Можно ли было представить, чтобы во время Великой Отечественной войны гуляли и веселились?» Хотя тут же находились «знатоки», несшие ахинею о том, как партийная верхушка поедала пирожные во время блокады Ленинграда. И закручивалась спираль бесконечного спора. В таком — безкорпоративном подходе — тоже ведь присутствует определенное лукавство. Во-первых, бессмысленно сравнивать СВО и Великую Отечественную, потому что в последнюю уж точно никто не плясал с обнаженными филейными частями на ТВ, не выступали селебрити на Дни городов за миллионы и прочее, прочее.

Фото: РИА «Новости»

Во-вторых, в обычной — не только новогодней или около нее — жизни веселья (причем нередко тупого и даже скотского) хватает с лишком. Так почему необходимо строить из себя аскетов в конце рабочего года? Тем более что, когда «модным» стало не праздновать корпоративы, их все равно праздновали — тайно. В том, что мы называем капитализмом (хотя реальность, в которой нам приходится существовать, намного страшнее), работа похожа на выжималку — воли, здоровья, энергии, морали. Она так напоминает рабство — и мы это знаем. К тому же атомизацию человека никто не отменял — наоборот, ее усилили.

Те времена, когда люди ходили на шашлыки коллективами или просто душевно общались в офисах и на заводах, давно прошли — и, похоже, безвозвратно. Так почему бы не собраться всем вместе, не выпить что-нибудь игристое (пусть я и не пью) и не съесть канапе? Ну, а гонки на офисных креслах — тоже довольно весело; знаю, пробовал. Вопрос, повторюсь, лишь в том, чтобы это не напоминало скотство и разбрасывание деньгами.

Знаете, мне очень понравилась фраза, которую когда-то сказала моя бабушка: «Как работали, так и отдыхаем». А они умели отдыхать — и слова такого «депрессия» не знали. Они умели запускать человека в космос, поднимать целину, да и веселились от души, по-настоящему. Вот только одно важное качество, которое отличало их отдых, — душевность. Говорят, жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить. Может быть, может быть. Однако я думаю, что лучший критерий удачного корпоратива — это сказанная от чистого сердца фраза: «Душевно мы вчера посидели».