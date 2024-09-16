Беременны в 18. Что нужно сделать, прежде чем призывать россиян рожать рано

К чему только не призывают россиян в последнее время: тут вам и рожать в 18-19 лет, пренебрегая учебой, и уезжать ради этого в сельскую местность, и «делать детей» в перерывах от работы. Самореализация? Нет, по мнению депутатов Госдумы, это все правильно, но «совершенно не отвечает нашим традиционным ценностям». Что о таком мотиваторстве и родах «вопреки всему» думают психологи и общественники, выяснил 360.ru.

Спасая Россию от вырождения Инициативы вроде той, что в начале сентября высказала свердловский депутат Жанна Рябцева, призвавшая рожать в 18-19 лет, — просто очередной лозунг из разряда «Ребята, давайте жить дружно!», убежден общественный деятель Владимир Михайлов. Чтобы молодежь рано создавала семьи, нужно создать ей условия, а самое главное — дать возможность приобрести квартиру. «Пора не лозунги какие-то и призывы декларировать. Мы все это уже проходили. Необходимо разработать конкретную программу для того, чтобы повышать рождаемость в стране и вообще понимать, для чего это нужно», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: Liz Gregg / Global Look Press

Он предупредил: если в каждой семье в России будет лишь один ребенок, то через поколение от 145 миллионов россиян останется только 75, еще через поколение — 38. Для предотвращения вырождения нации нужно, чтобы в каждой семье было минимум трое детей.

После обеспечения жильем вторым пунктом должно идти повышение заработной платы до уровня стран — мировых лидеров, то есть примерно до 2500 долларов [в месяц]. Третье — помощь многодетным семьям: если в семье больше троих детей, однозначно нужно предоставлять им машину типа минивэна. Владимир Михайлов

Кроме того, следует организовывать семейные предприятия, где ставка налога зависит от числа детей в семье. Нужно просто пожизненно снижать НДФЛ на 1% в зависимости от этого — чем больше малышей, тем меньше налог, предложил общественник. «В исполнительную власть должны приходить только те, у кого трое и более детей. Эти люди работают на то, чтобы Россия через какое-то время не исчезла. Важно разработать программу для того, чтобы помогать многодетным. Иначе у нашей страны не будет будущего», — подчеркнул Михайлов.

Родители еще не выросли Психолог Анастасия Валуева напомнила, что с биологической точки зрения женский организм в 18 лет готов к рождению ребенка. Однако если готово тело, это не означает, что сама девушка психологически и эмоционально подготовлена к материнству.

Психологическая зрелость развивается позже, это может создать трудности в воспитании ребенка и формировании полноценной семьи. В 18 лет многие молодые люди чаще всего находятся на стадии формирования личности, обучения, поиска своего места в жизни. Анастасия Валуева

Эмоциональная зрелость может не соответствовать тем вызовам, которые возникают с рождением и воспитанием ребенка, добавила психолог. Родительство требует большого терпения, ответственности, что не всегда возможно в столь раннем возрасте в силу отсутствия зрелости, образования и финансовой стабильности.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

«Дело в том, что сейчас 18-летние люди чаще всего находятся еще в возрасте подростков, а еще чаще — детей, все зависит от воспитания. Кроме того, 18-19 лет — это возраст, когда молодежь учится, получает образование», — добавила Валуева. Она уточнила, что рождение ребенка на этом этапе может затруднить получение образования и профессиональных навыков, которые важны для стабильной карьеры в будущем. Далеко не у всех родственников есть возможность поддержать молодых родителей, так что есть риск столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

Конечно, ожидается, что отец тоже будет участвовать в жизни ребенка и обеспечивать семью, но правда такова, что в 18-19 лет многие молодые люди не готовы взять на себя обязательства. Часто это приводит к тому, что часть обязанностей перекладывается либо на бабушек и дедушек, либо на мать ребенка. Анастасия Валуева

Нередко женщина рожает, расставшись с отцом своего малыша. Это тоже повышает риски, связанные с воспитанием и увеличивает финансовую, моральную, психологическую нагрузки. Поэтому рождение детей в 18 лет может быть слишком ранним для большинства молодых людей, заключила психолог.

Женщине нужны гарантии Чтобы рожать сразу после совершеннолетия родители должны быть уверены, что смогут прокормить, одеть, обуть, воспитать ребенка. Поэтому, как только он появился на свет, семья должна немедленно получить однокомнатную квартиру, призвал общественный деятель Андрей Ковалев.

Женщина должна получить пособие от государства в размере как минимум 50 тысяч рублей. Конечно, было бы очень хорошо, чтобы все дети рожались в браках, но представьте ситуацию: девочка живет в общежитии, влюбилась, забеременела, а парень-негодяй исчез. Что ей делать? Андрей Ковалев

В такой ситуации, зная, что государство даст квартиру и ежемесячную финансовую поддержку, женщина не станет делать аборт, а непременно родит, допустил собеседник 360.ru. Особенно если рядом будет опытный психолог, консультант или врач, который поможет осознать счастье материнства и уверенность в завтрашнем дне.

Как власти помогают молодым семьям Глобальная задача государства — помощь молодым мамам и папам в приобретении жилья. Это краеугольный камень для создания семьи, отметила в разговоре с 360.ru член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, председатель общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова. «Жилье реально купить очень тяжело. Сейчас пособия при рождении и уходу за ребенком, в общем-то, покрывают прожиточный минимум, и здесь точно бояться нечего. Но когда молодые люди вступают в брак, особенно если это студенческая семья, то, конечно, государство должно позаботиться о том, чтобы они могли взять льготную ипотеку», — подчеркнула она.

По мнению общественницы, льготная ипотека с ежемесячной выплатой примерно в 30 тысяч рублей была бы большой помощью для молодых семей. Российские студенты сами подтвердили, что наисерьезнейшая проблема — жилье. Молодежь хочет быть самодостаточной, самостоятельной и иметь свой угол. Боровова рассказала, что власти стараются комплексно подходить к вопросам поддержки семьей. Они получают выплаты за первого ребенка, декретные до полутора и до трех лет. Если мать хочет раньше выйти на работу или учебу, деньги могут получать папа, бабушки-дедушки или другие члены семьи, которые будут присматривать за малышом.

Интересно В 2024 году размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 24 тысячи 604 рубля. Если в семье появляются двое или более детей, выплата положена на каждого из них, получить ее может один из родителей. Пособия по уходу за ребенком — 40% от среднего дневного заработка, оно не может быть меньше минимального размера пособия и больше максимального. С 1 февраля 2024 года минимальный размер составляет 9227 рублей 24 копейки (без учета районного коэффициента), максимальная выплата — 49 тысяч 123 рублей 12 копеек. В 2024 году размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 24 тысячи 604 рубля. Если в семье появляются двое или более детей, выплата положена на каждого из них, получить ее может один из родителей. Пособия по уходу за ребенком — 40% от среднего дневного заработка, оно не может быть меньше минимального размера пособия и больше максимального. С 1 февраля 2024 года минимальный размер составляет 9227 рублей 24 копейки (без учета районного коэффициента), максимальная выплата — 49 тысяч 123 рублей 12 копеек.

Для сравнения: в той же Германии женщина может рассчитывать на материальную поддержку от государства только первые три месяца после родов, а потом должна выходить на работу, напомнила Боровова. Разумеется, можно не спешить, но тогда содержание и мамы, и ребенка ложится на плечи других членов семьи. «В России все-таки очень гуманно подходят к вопросу материнства, есть поддержка, школы для кормящих мам. Сейчас стараются вернуть ясли для детей от двух месяцев до трех лет — и некоторые регионы уже это сделали», — сказала общественница.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Она также напомнила, что существует продуктовая поддержка — «молочные кухни». Хотя лучше все-таки помогать именно деньгами, чтобы родителям сами покупали те продукты, которые полезны их детям. «Чаще всего это питание, которое мама получает на кухне, ребенок не ест. К тому же сейчас много детей с особыми потребностями, которым нельзя продукты с глютеном, белками, жирами. Хотя мама получает это подспорье — молоко, творожок, — фактически пищу для ребенка все равно приходится покупать», — заключила Боровова.