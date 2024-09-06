Депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала создавать семьи и рожать в 18-19 лет, а ответственность за воспитание возлагать на бабушек и дедушек. Такое мнение она высказала в эфире екатеринбургского телеканала ОТВ .

«Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет», — заявила она.

Депутат назвала студенческие семьи лучшими. При этом она выступила против стимулирования рождаемости деньгами, предложив вместо этого дать уверенность в завтрашнем дне.

У самой Рябцевой двое детей, и она заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Ранее глава ВЦИОМ Константин Абрамов обвинил россиянок в нежелании рожать. Ему возразила депутат Нина Останина, заявив, что женщинам не хватает надежного плеча рядом, чтобы делать такой шаг.