АвтоВАЗ станет национальным партнером ПМЭФ-2026

АвтоВАЗ вновь получил статус национального партнера Петербургского международного экономического форума. Для российского автоконцерна это уже четвертое участие в данном качестве в рамках сотрудничества с фондом «Росконгресс».

Такое партнерство отражает стремление крупнейшего отечественного производителя автомобилей укреплять позиции российской промышленности и демонстрировать возможности национального машиностроения на одной из самых значимых деловых площадок страны.

Во время проведения ПМЭФ-2026 компания обеспечит транспортную поддержку мероприятия, передав организаторам 120 автомобилей Lada Aura. Эти машины задействуют для перевозки официальных делегаций, спикеров и гостей форума.

Особое место в программе участия АвтоВАЗа займет выставочная зона, посвященная истории и будущему бренда. Экспозиция объединит автомобили разных эпох — от знаковых моделей прошлого до новейших разработок предприятия.

Одним из центральных экспонатов станет раритетный ВАЗ-2101, выпущенный в первый год работы завода и сохранившийся в музейной коллекции. Также компания представит перспективный кроссовер Lada Azimut, который должен выйти на рынок после запуска производства в 2026 году. Посетителям покажут модернизированную версию внедорожника Lada Niva Legend, получившую обновления в конструкции и оснащении.

Отдельную часть выставки посвятят достижениям марки в спортивном секторе. В тематическом пространстве «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили моделей Iskra TMS и Vesta TCR, отражающие многолетнее присутствие бренда в отечественном автоспорте.

Кроме того, модификация Iskra станет частью экспозиции Санкт-Петербурга. Ее название связано с операцией «Искра», сыгравшей ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Одним из событий форума станет демонстрационный заезд нового кроссовера модели Azimut. В тестировании автомобиля примут участие глава Минфина России Антон Силуанов и президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Гости форума смогут оценить предсерийный вариант модели, в которой сочетаются современные инженерные решения, актуальные технологии и разработки российских специалистов.