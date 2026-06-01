АвтоВАЗ станет национальным партнером ПМЭФ-2026
АвтоВАЗ вновь получил статус национального партнера Петербургского международного экономического форума. Для российского автоконцерна это уже четвертое участие в данном качестве в рамках сотрудничества с фондом «Росконгресс».
Такое партнерство отражает стремление крупнейшего отечественного производителя автомобилей укреплять позиции российской промышленности и демонстрировать возможности национального машиностроения на одной из самых значимых деловых площадок страны.
Во время проведения ПМЭФ-2026 компания обеспечит транспортную поддержку мероприятия, передав организаторам 120 автомобилей Lada Aura. Эти машины задействуют для перевозки официальных делегаций, спикеров и гостей форума.
Особое место в программе участия АвтоВАЗа займет выставочная зона, посвященная истории и будущему бренда. Экспозиция объединит автомобили разных эпох — от знаковых моделей прошлого до новейших разработок предприятия.
Одним из центральных экспонатов станет раритетный ВАЗ-2101, выпущенный в первый год работы завода и сохранившийся в музейной коллекции. Также компания представит перспективный кроссовер Lada Azimut, который должен выйти на рынок после запуска производства в 2026 году. Посетителям покажут модернизированную версию внедорожника Lada Niva Legend, получившую обновления в конструкции и оснащении.
Отдельную часть выставки посвятят достижениям марки в спортивном секторе. В тематическом пространстве «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили моделей Iskra TMS и Vesta TCR, отражающие многолетнее присутствие бренда в отечественном автоспорте.
Кроме того, модификация Iskra станет частью экспозиции Санкт-Петербурга. Ее название связано с операцией «Искра», сыгравшей ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Одним из событий форума станет демонстрационный заезд нового кроссовера модели Azimut. В тестировании автомобиля примут участие глава Минфина России Антон Силуанов и президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
Гости форума смогут оценить предсерийный вариант модели, в которой сочетаются современные инженерные решения, актуальные технологии и разработки российских специалистов.
Сотрудничество с АвтоВАЗом и участие компании в статусе национального партнера ПМЭФ — это пример эффективного взаимодействия крупнейших российских производителей и ключевых деловых платформ страны. Сегодня отечественный автопром демонстрирует устойчивое развитие, технологическую независимость и способность формировать конкурентоспособные продукты, отвечающие современным требованиям рынка. Петербургский международный экономический форум традиционно выступает площадкой для презентации таких достижений.
Александр Стуглев
председатель правления, директор фонда «Росконгресс»
Петербургский международный экономический форум традиционно служит площадкой, где демонстрируют достижения отечественных компаний, обсуждают стратегические направления развития экономики и заключают соглашения, влияющие на будущее ключевых отраслей промышленности России.