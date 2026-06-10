Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха

Тополиный пух крайне вреден для автомобиля, особенно современного. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт, руководитель компании LEMsolution Евгений Ладушкин.

Температура входного воздуха в турбине повышается, как и нагрузка на мотор, а эффективность мотора снижается. АКПП (автоматическая коробка передач) хуже отдает тепло из-за забитого радиатора, но ошибку машина выдаст только на критических значениях температуры.

«Наиболее вреден пух для современных автомобилей, которые гораздо сильнее теплонагружены относительно автомобилей 20-летней конструкции. Если на стареньком автомобиле с атмосферным мотором перегрев от пуха вы можете увидеть по показаниям стрелки температуры на приборной панели, то современный турбомотор изнашивается незаметно. Дело в том, что первым страдает интеркулер турбины и радиатор автоматической коробки», — объяснил специалист.

Когда забивается дренаж, вода, стекающая с лобового стекла в дождь, не может спокойно уходить под днище автомобиля, она застаивается в дренажах, как в чашке, со временем вызывая коррозию кузова. Если вообще не очищать радиаторы и не чистить от пуха дренажи, со временем это приведет к капитальному ремонту мотора, так как он в какой-то момент просто перегреется, к ремонту турбины и АКПП, а также придется убирать следы коррозии.

Важно помнить, что это происходит только в запущенных случаях, если не проводить регламентную чистку более пяти лет.

«Чтобы обезопасить себя — заведите за правило делать очистку радиаторов, интеркулера и дренажей раз в два-три года регулярно, с разбором и снятием узлов. А также своевременно проводите ТО автомобиля и меняйте воздушный фильтр вовремя», — заключил специалист.

Тополиный пух опасен не только для машин, но и для людей. Некоторые страдают от аллергии — однако причина недомоганий заключается не в пухе. Он переносит на себе аллергены и насекомых.

Степень реакции зависит от концентрации пыльцы в воздухе, поэтому при выходе на улицу рекомендуется использовать темные очки и маску, а дома — очистители воздуха для избавления от пыльцы.