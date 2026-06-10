Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха
Автоэксперт Ладушкин: тополиный пух крайне вреден для машины
Тополиный пух крайне вреден для автомобиля, особенно современного. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт, руководитель компании LEMsolution Евгений Ладушкин.
По его словам, пух забивает радиатор системы охлаждения, интеркулеры, воздушный фильтр и дренаж лобового стекла.
«Наиболее вреден пух для современных автомобилей, которые гораздо сильнее теплонагружены относительно автомобилей 20-летней конструкции. Если на стареньком автомобиле с атмосферным мотором перегрев от пуха вы можете увидеть по показаниям стрелки температуры на приборной панели, то современный турбомотор изнашивается незаметно. Дело в том, что первым страдает интеркулер турбины и радиатор автоматической коробки», — объяснил специалист.
Температура входного воздуха в турбине повышается, как и нагрузка на мотор, а эффективность мотора снижается. АКПП (автоматическая коробка передач) хуже отдает тепло из-за забитого радиатора, но ошибку машина выдаст только на критических значениях температуры.
Когда забивается дренаж, вода, стекающая с лобового стекла в дождь, не может спокойно уходить под днище автомобиля, она застаивается в дренажах, как в чашке, со временем вызывая коррозию кузова. Если вообще не очищать радиаторы и не чистить от пуха дренажи, со временем это приведет к капитальному ремонту мотора, так как он в какой-то момент просто перегреется, к ремонту турбины и АКПП, а также придется убирать следы коррозии.
Евгений Ладушкин
Важно помнить, что это происходит только в запущенных случаях, если не проводить регламентную чистку более пяти лет.
«Чтобы обезопасить себя — заведите за правило делать очистку радиаторов, интеркулера и дренажей раз в два-три года регулярно, с разбором и снятием узлов. А также своевременно проводите ТО автомобиля и меняйте воздушный фильтр вовремя», — заключил специалист.
Тополиный пух опасен не только для машин, но и для людей. Некоторые страдают от аллергии — однако причина недомоганий заключается не в пухе. Он переносит на себе аллергены и насекомых.
Степень реакции зависит от концентрации пыльцы в воздухе, поэтому при выходе на улицу рекомендуется использовать темные очки и маску, а дома — очистители воздуха для избавления от пыльцы.