Автоэксперт оценил решение убрать данные о пробеге из ТО
Автоэксперт Ладушкин: убрать данные о пробеге из ТО — неудачная идея
Из бланка диагностической карты (ДК) автомобиля исчезла отметка о пробеге. К чему это приведет и какие сложности возникнут у автолюбителей — в материале 360.ru.
«Решение убрать пробег из бланков техосмотра, на самом деле — серьезный шаг назад в работе с диагностикой ТС и допуска их на дороги общего пользования», — заявил в беседе с 360.ru автоэксперт, руководитель компании LEMsolution Евгений Ладушкин.
Он добавил, что одометр не является средством измерения, не проходит поверку и часто имеет погрешность. Но в то же время, все страховые расчеты производятся по формулам, которые завязаны на пробеге, году выпуска и коэффициенте износа.
«С другой, если мы обратимся к Единой методике Центробанка, по которой производится расчет страховых выплат по ОСАГО или к методике Минюста, по которой производится расчет иного ущерба, мы увидим, что все эти формулы завязаны на пробеге, годах выпуска и коэффициентах износа. Таким образом, получается, что при техосмотре пробег не учитывается, а во всех расчетах страховых компаний и судебных экспертизах — учитывается», — отметил Ладушкин.
Автоэксперт напомнил, что в России нет ответственности за скручивание пробега, и это способствует развитию мошеннических схем, которые вводят покупателя в заблуждение.
«По моему мнению, нам нужно наоборот ужесточить контроль за пробегом автомобилей и ввести ответственность за его изменение с целью обмана покупателя или страховой компании при ДТП», — заявил Ладушкин.
Он отметил, что на базах государственных техосмотров строится вся архитектура автомобильных отчетов. По мнению автоэксперта, если убрать данные одометра из ДК, отследить пробег станет сложнее, или вообще невозможно.
Вместе с тем, с пробегом проблемы были всегда — были случаи, когда в диагностической карте оператор указывал неверные цифры пробега. При новом ТО эта ошибка не позволит оформить новую диагностическую карту. Придется отменять предыдущую, а это может сделать только тот оператор, который ее оформлял. Кроме того, пробег часто скручивают перед продажей, и достоверность этих данных вызывает сомнения.
«Потом возникали вопросы у добросовестного водителя, который пробег не скручивал», — отметил автоюрист Дмитрий Дугин в беседе с Autonews.ru.