Автоэксперт оценил решение убрать данные о пробеге из ТО

Из бланка диагностической карты (ДК) автомобиля исчезла отметка о пробеге . К чему это приведет и какие сложности возникнут у автолюбителей — в материале 360.ru.

«Решение убрать пробег из бланков техосмотра, на самом деле — серьезный шаг назад в работе с диагностикой ТС и допуска их на дороги общего пользования», — заявил в беседе с 360.ru автоэксперт, руководитель компании LEMsolution Евгений Ладушкин.

Он добавил, что одометр не является средством измерения, не проходит поверку и часто имеет погрешность. Но в то же время, все страховые расчеты производятся по формулам, которые завязаны на пробеге, году выпуска и коэффициенте износа.

«С другой, если мы обратимся к Единой методике Центробанка, по которой производится расчет страховых выплат по ОСАГО или к методике Минюста, по которой производится расчет иного ущерба, мы увидим, что все эти формулы завязаны на пробеге, годах выпуска и коэффициентах износа. Таким образом, получается, что при техосмотре пробег не учитывается, а во всех расчетах страховых компаний и судебных экспертизах — учитывается», — отметил Ладушкин.

Автоэксперт напомнил, что в России нет ответственности за скручивание пробега, и это способствует развитию мошеннических схем, которые вводят покупателя в заблуждение.