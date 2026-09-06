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    Новые правила техосмотра вступили в силу. Что изменится для водителей в 2026 и 2027 годах

    Фото: РИА «Новости»

    Новые правила технического осмотра автомобилей вступили в силу. В первую очередь нововведение касается контроля за станциями: власти объявили борьбу фиктивным техосмотрам, когда водителям выдают диагностические карты без проверки машины. Какие именно правила поменяются и как это скажется на обычных водителях — разбирали в материале 360.ru.

    Изменения правил ТО в 2026 году

    Главное изменение 2026 года — расширение полномочий ГАИ. Также поправки внесли в пункты об оплате государственной пошлины и мобильных станций техосмотра. Расскажем подробнее о каждой поправке.

    Интересно

    Техосмотр — это проверка технического состояния автомобилей и мотоциклов. Специалисты проверяют транспорт на соответствие обязательным требованиям безопасности в соответствии с российскими и международными нормами.

    Диагностическая карта нужна при постановке на госучет транспортного средства старше четырех лет, а также в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет.

    Расширение полномочий ГАИ

    Инспекторы Госавтоинспекции смогут исключать операторов из Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) без согласования с Российским союзом автостраховщиков (РСА). Таким образом МВД сможет оперативно нейтрализовать компанию, которая выдает фиктивные диагностические карты.

    Фото: РИА «Новости»

    Основания для блокировки доступа к ЕАИСТО не изменились: зафиксированные два и более нарушений за 12 месяцев. После блокировки оператор не сможет оформлять диагностические карты. Но операторы смогут обжаловать решение инспекторов.

    Порядок оплаты госпошлины

    Госпошлину за внесение данных в ЕАИСТО теперь нужно оплачивать до начала процедуры техосмотра. Диагностическую карту оформят только после подтверждения оплаты.

    Размер госпошлины составляет 500 рублей. Важно помнить, что это не плата за сам техосмотр, а за внесение сведений о нем в базу. Сумма не входит в стоимость услуг оператора ТО и оплачивается отдельно.

    Фото: РИА «Новости»

    После оплаты оператору пункта техосмотра нужно предоставить уникальный присваиваемый номер операции (УПНО) — 32-значный цифровой код, который подтверждает факт оплаты и используется для сверки платежа в системе МВД и ЕАИСТО. Для физлиц УПНО автоматически формируется и указывается в чеке.

    Данные одометра

    Из бланка диагностической карты исчезла отметка о пробеге автомобиля. Эксперты посчитали, что если показания одометра не влияют на оценку технического состояния машины, то указывать их в карте нецелесообразно.

    Это нововведение не усложнит и не упростит техосмотр, оператору просто не придется вносить эти данные в диагностическую карту.

    Выписка из госреестра

    По новым правилам водители для прохождения ТО смогут предъявить выписку из госреестра ТС, если нет возможности предоставить бумажные свидетельство о его регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). Получить расширенную выписку можно на портале «Госуслуги».

    Фото: РИА «Новости»

    Мобильные станции ТО

    Нововведение также ужесточает контроль за передвижными диагностическими линиями. Мобильные станции ТО можно будет использовать только в тех регионах и городах, где не хватает стационарных пунктов. Место и время работы передвижных диагностических станций будут определять местные власти, также они будут вести электронный реестр адресов и график работы.

    Что изменилось для обычных водителей

    Процедура прохождения технического осмотра для обычных водителей практически не изменится. Из заметного — исключение пункта о пробеге автомобиля и возможность предоставлять выписку вместо бумажных ПТС и СТС. Также госпошлину в 500 рублей необходимо оплатить до проведения диагностики.

    Изменения в техосмотре в 2027 году. Проект Минтранса

    Минтранс подготовил законопроект на 2027 год, касающийся прохождения техосмотра. В основном, он коснется операторов ТО и проверки машин такси.

    Фото: РИА «Новости»

    Согласно новому постановлению, ужесточится проверка документов. Сейчас специалист обязан перед техосмотром проверить VIN, номера кузова, рамы и кабины и сверить информацию с ПТС или СТС.

    По новому законопроекту эксперт будет также обязан проверить:

    Оператор сможет узнать, оформлена ли машина в реестре ФГИС «Такси». Это позволит вычислить таксиста, даже если он приедет на внешне обычном авто. Это важно, потому что для автомобилей такси действуют более жестки требования к срокам техосмотра:

    Законопроект Минтранса проходит антикоррупционную экспертизу, публичное обсуждение закончится 15 сентября 2026 года. Если постановление утвердит правительство и оно будет официально опубликовано, то его положения вступят в силу 1 марта 2027 года.