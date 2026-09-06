06 сентября 2026 00:47 Новые правила техосмотра вступили в силу. Что изменится для водителей в 2026 и 2027 годах Фото: РИА «Новости» Общество

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Новые правила технического осмотра автомобилей вступили в силу. В первую очередь нововведение касается контроля за станциями: власти объявили борьбу фиктивным техосмотрам, когда водителям выдают диагностические карты без проверки машины. Какие именно правила поменяются и как это скажется на обычных водителях — разбирали в материале 360.ru.

Изменения правил ТО в 2026 году Главное изменение 2026 года — расширение полномочий ГАИ. Также поправки внесли в пункты об оплате государственной пошлины и мобильных станций техосмотра. Расскажем подробнее о каждой поправке.

Интересно Техосмотр — это проверка технического состояния автомобилей и мотоциклов. Специалисты проверяют транспорт на соответствие обязательным требованиям безопасности в соответствии с российскими и международными нормами. Диагностическая карта нужна при постановке на госучет транспортного средства старше четырех лет, а также в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет.

Расширение полномочий ГАИ Инспекторы Госавтоинспекции смогут исключать операторов из Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) без согласования с Российским союзом автостраховщиков (РСА). Таким образом МВД сможет оперативно нейтрализовать компанию, которая выдает фиктивные диагностические карты.

Фото: РИА «Новости»

Основания для блокировки доступа к ЕАИСТО не изменились: зафиксированные два и более нарушений за 12 месяцев. После блокировки оператор не сможет оформлять диагностические карты. Но операторы смогут обжаловать решение инспекторов.

Порядок оплаты госпошлины Госпошлину за внесение данных в ЕАИСТО теперь нужно оплачивать до начала процедуры техосмотра. Диагностическую карту оформят только после подтверждения оплаты. Размер госпошлины составляет 500 рублей. Важно помнить, что это не плата за сам техосмотр, а за внесение сведений о нем в базу. Сумма не входит в стоимость услуг оператора ТО и оплачивается отдельно.

Фото: РИА «Новости»

После оплаты оператору пункта техосмотра нужно предоставить уникальный присваиваемый номер операции (УПНО) — 32-значный цифровой код, который подтверждает факт оплаты и используется для сверки платежа в системе МВД и ЕАИСТО. Для физлиц УПНО автоматически формируется и указывается в чеке.

Данные одометра Из бланка диагностической карты исчезла отметка о пробеге автомобиля. Эксперты посчитали, что если показания одометра не влияют на оценку технического состояния машины, то указывать их в карте нецелесообразно. Это нововведение не усложнит и не упростит техосмотр, оператору просто не придется вносить эти данные в диагностическую карту.

Выписка из госреестра По новым правилам водители для прохождения ТО смогут предъявить выписку из госреестра ТС, если нет возможности предоставить бумажные свидетельство о его регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). Получить расширенную выписку можно на портале «Госуслуги».

Фото: РИА «Новости»

Мобильные станции ТО Нововведение также ужесточает контроль за передвижными диагностическими линиями. Мобильные станции ТО можно будет использовать только в тех регионах и городах, где не хватает стационарных пунктов. Место и время работы передвижных диагностических станций будут определять местные власти, также они будут вести электронный реестр адресов и график работы.

Что изменилось для обычных водителей Процедура прохождения технического осмотра для обычных водителей практически не изменится. Из заметного — исключение пункта о пробеге автомобиля и возможность предоставлять выписку вместо бумажных ПТС и СТС. Также госпошлину в 500 рублей необходимо оплатить до проведения диагностики.

Изменения в техосмотре в 2027 году. Проект Минтранса Минтранс подготовил законопроект на 2027 год, касающийся прохождения техосмотра. В основном, он коснется операторов ТО и проверки машин такси.

Фото: РИА «Новости»