С 1 августа владельцы квартир начнут получать квитанции об оплате коммуналки нового образца. С 1 июля начали действовать изменения, согласно которым строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» разделят, чтобы россиянам было понятнее, на какие услуги тратятся их деньги.

Вступят в силу и единое правило оплаты услуг ЖКХ: с августа коммунальные услуги за предыдущий месяц граждан обязали заплатить до 15-го числа каждого следующего. Управляющие компании же обязали присылать квитанции до пятого числа каждого месяца.

Также УК обязали автоматически пересчитывать плату за услуги, если по какой-то причине у людей отключили горячую воду или отопление посреди зимы. Из оплаты должны вычесть время, когда услуга не предоставлялась — теперь это будут делать автоматически.