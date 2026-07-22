Августовские нововведения — 2026: перерасчет пенсий, налоговые уведомления на «Госуслугах» и маркировка мяса
В августе жизнь россиян немного изменятся: в силу вступят ряд законопроектов. Что ждет некоторых пенсионеров, как теперь будут приходить уведомления из налоговой, что люди увидят в квитанциях ЖКХ и какие еще продукты будут маркировать «Честным знаком», выяснил 360.ru.
Увеличение пенсий
С 1 августа 2026 года часть пенсионеров начнет получать увеличенную пенсию. В первую очередь это коснется следующих категорий граждан:
- Пожилых людей, которым в июле исполнится 80 лет. Они начнут получать удвоенную фиксированную страховую часть пенсии — вместо 9584 рублей 19 169;
- Пожилые люди, которые получат в июле первую группу инвалидности, тоже получать удвоенную страховую пенсию;
- Работающих пенсионеров — их ежемесячные выплаты увеличат на сумму трех пенсионных коэффициентов.
Интересно
В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля с учетом индексации на 7,6%. Исходя из этого, пенсии увеличат на не более чем 470,28 рубля (3×156,76).
- Накопительную часть пенсии увеличат на 17,3%;
- Если гражданин участвует в программе софинансирования пенсионных накоплений, то его накопительная часть увеличится на 19,3%.
Социальный фонд России пересчитает все пенсии автоматически — подавать соответствующие заявления не требуется. Подробнее об этом — в материале 360.ru.
Налоги на «Госуслугах»
Со следующего месяца налоговые уведомления об уплате имущественных налогов начнут приходить через портал госуслуг. Они поступят в личный кабинет налогоплательщика.
Интересно
Имущественные налоги за 2025 год граждане обязаны уплатить до 1 декабря 2026-го.
Если у человека нет доступа к личному кабинету на «Госуслугах» и сайте ФНТ, то для него сохранится возможность получать уведомления от налоговой по почте.
Квитанции ЖКХ
С 1 августа владельцы квартир начнут получать квитанции об оплате коммуналки нового образца. С 1 июля начали действовать изменения, согласно которым строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» разделят, чтобы россиянам было понятнее, на какие услуги тратятся их деньги.
Вступят в силу и единое правило оплаты услуг ЖКХ: с августа коммунальные услуги за предыдущий месяц граждан обязали заплатить до 15-го числа каждого следующего. Управляющие компании же обязали присылать квитанции до пятого числа каждого месяца.
Также УК обязали автоматически пересчитывать плату за услуги, если по какой-то причине у людей отключили горячую воду или отопление посреди зимы. Из оплаты должны вычесть время, когда услуга не предоставлялась — теперь это будут делать автоматически.
Маркировка «Честный знак»
В августе начнется очередная волна системы «Честный знак». Теперь маркировать будут мясную продукцию (колбасу, паштеты, готовые мясные блюда, мясные консервы).
Маркировки обязуют нанести и на отдельные виды спецодежды, обычной одежды и средствах индивидуальной защиты.
Больничный самозанятым
В следующем месяце смогут получать больничные выплаты самозанятые, которые решили поучаствовать в новой программе. С начала 2026 года можно было вносить в Соцфонд взносы, которые бы пошли на обязательное социальное страхование на случай болезни.
Минимальный платеж по программе составляет 1344 рубля. Вносить платежи можно ежемесячно — главное, чтобы это было непрерывно, а также одномоментно: 35 или 50 тысяч рублей.
Размер выплат в случае болезни будет отличаться у самозанятых и зависит от стажа работы, суммы взносов и срока их уплаты. При этом действуют льготы для тех граждан, которые не оформляли больничные более 1,5-2 года.
Другие нововведения, которые вступят в силу в августе 2026 года
- «Гаражная амнистия» завершится в сентябре, поэтому у россиян останется последний шанс, чтобы оформить земельный участок под гаражами в собственность бесплатно. Правило распространяется на землю под гаражами, которые построили до 30 декабря 2004 года.
- Начнет действовать новая форма упрощенной декларации для компаний и ИП, которым не нужно платить налог. Это могут быть бизнесы, по кассе которых не проходили никакие операции. Вместо нулевых декларация они смогут сдать короткий отчет.
- Вступит в силу нововведение, которое даст Центробанку право регулировать операторов сервиса рассрочки. Иными словами, с 1 августа ЦБ будет наказывать такие площадки за нарушения: от требования в течение 90 дней устранить его до ограничения работы.
- С 31 августа изменится порядок обучения требованиям охраны труда и проверки знаний. Отмечается, что работников это почти не коснется, — основные изменения произойдут в документации и внутренних процедурах компаний.