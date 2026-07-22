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Августовские нововведения — 2026: перерасчет пенсий, налоговые уведомления на «Госуслугах» и маркировка мяса

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Увеличение пенсий
Налоги на «Госуслугах»
Квитанции ЖКХ
Маркировка «Честный знак»
Больничный самозанятым
Другие нововведения, которые вступят в силу в августе 2026 года

В августе жизнь россиян немного изменятся: в силу вступят ряд законопроектов. Что ждет некоторых пенсионеров, как теперь будут приходить уведомления из налоговой, что люди увидят в квитанциях ЖКХ и какие еще продукты будут маркировать «Честным знаком», выяснил 360.ru.

Увеличение пенсий

С 1 августа 2026 года часть пенсионеров начнет получать увеличенную пенсию. В первую очередь это коснется следующих категорий граждан:

  • Пожилых людей, которым в июле исполнится 80 лет. Они начнут получать удвоенную фиксированную страховую часть пенсии — вместо 9584 рублей 19 169;
  • Пожилые люди, которые получат в июле первую группу инвалидности, тоже получать удвоенную страховую пенсию;
  • Работающих пенсионеров — их ежемесячные выплаты увеличат на сумму трех пенсионных коэффициентов.

Интересно

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля с учетом индексации на 7,6%. Исходя из этого, пенсии увеличат на не более чем 470,28 рубля (3×156,76).

  • Накопительную часть пенсии увеличат на 17,3%;
  • Если гражданин участвует в программе софинансирования пенсионных накоплений, то его накопительная часть увеличится на 19,3%.

Социальный фонд России пересчитает все пенсии автоматически — подавать соответствующие заявления не требуется. Подробнее об этом — в материале 360.ru.

Фото: Медиасток.рф

Налоги на «Госуслугах»

Со следующего месяца налоговые уведомления об уплате имущественных налогов начнут приходить через портал госуслуг. Они поступят в личный кабинет налогоплательщика.

Интересно

Имущественные налоги за 2025 год граждане обязаны уплатить до 1 декабря 2026-го.

Если у человека нет доступа к личному кабинету на «Госуслугах» и сайте ФНТ, то для него сохранится возможность получать уведомления от налоговой по почте.

Фото: РИА «Новости»

Квитанции ЖКХ

С 1 августа владельцы квартир начнут получать квитанции об оплате коммуналки нового образца. С 1 июля начали действовать изменения, согласно которым строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» разделят, чтобы россиянам было понятнее, на какие услуги тратятся их деньги.

Вступят в силу и единое правило оплаты услуг ЖКХ: с августа коммунальные услуги за предыдущий месяц граждан обязали заплатить до 15-го числа каждого следующего. Управляющие компании же обязали присылать квитанции до пятого числа каждого месяца.

Также УК обязали автоматически пересчитывать плату за услуги, если по какой-то причине у людей отключили горячую воду или отопление посреди зимы. Из оплаты должны вычесть время, когда услуга не предоставлялась — теперь это будут делать автоматически.

Фото: Медиасток.рф

Маркировка «Честный знак»

В августе начнется очередная волна системы «Честный знак». Теперь маркировать будут мясную продукцию (колбасу, паштеты, готовые мясные блюда, мясные консервы).

Маркировки обязуют нанести и на отдельные виды спецодежды, обычной одежды и средствах индивидуальной защиты.

Фото: РИА «Новости»

Больничный самозанятым

В следующем месяце смогут получать больничные выплаты самозанятые, которые решили поучаствовать в новой программе. С начала 2026 года можно было вносить в Соцфонд взносы, которые бы пошли на обязательное социальное страхование на случай болезни.

Минимальный платеж по программе составляет 1344 рубля. Вносить платежи можно ежемесячно — главное, чтобы это было непрерывно, а также одномоментно: 35 или 50 тысяч рублей.

Размер выплат в случае болезни будет отличаться у самозанятых и зависит от стажа работы, суммы взносов и срока их уплаты. При этом действуют льготы для тех граждан, которые не оформляли больничные более 1,5-2 года.

Фото: Медиасток.рф

Другие нововведения, которые вступят в силу в августе 2026 года

  • «Гаражная амнистия» завершится в сентябре, поэтому у россиян останется последний шанс, чтобы оформить земельный участок под гаражами в собственность бесплатно. Правило распространяется на землю под гаражами, которые построили до 30 декабря 2004 года.
  • Начнет действовать новая форма упрощенной декларации для компаний и ИП, которым не нужно платить налог. Это могут быть бизнесы, по кассе которых не проходили никакие операции. Вместо нулевых декларация они смогут сдать короткий отчет.
  • Вступит в силу нововведение, которое даст Центробанку право регулировать операторов сервиса рассрочки. Иными словами, с 1 августа ЦБ будет наказывать такие площадки за нарушения: от требования в течение 90 дней устранить его до ограничения работы.
  • С 31 августа изменится порядок обучения требованиям охраны труда и проверки знаний. Отмечается, что работников это почти не коснется, — основные изменения произойдут в документации и внутренних процедурах компаний.