Сегодня 16:05 «Едем по ухабам»: раскрыт прогноз погоды в Москве и Подмосковье в конце июля Синоптик Шувалов: конец июля в Московском регионе будет противоречивым Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Предпоследний месяц лета подходит к завершению — конец июля в Москве и Подмосковье обещает быть особенно капризным. 360.ru разобрался, какие температурные качели ждут жителей столичного региона в ближайшие дни и есть ли надежда на стабильное тепло.

Переменчивая неделя: дожди, скачки температуры и «дорога по ухабам» Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru охарактеризовал погоду последней недели июля как крайне противоречивую — словно «едем по дороге с большим количеством ухабов». «В воскресенье — +23…+25 градусов, в понедельник — дождь, кое‑где сильный, и всего лишь +19…+21 градус. Во вторник опять +25…+27, скорее всего, без осадков. А в среду снова сильный дождь и снова +17…+22 градуса. Вот такая переменчивая погода: один день с дождем, один день без дождя. Поэтому нужно приноравливаться к такой погоде», — отметил специалист.

Фото: Медиасток.рф

«Макушка лета» оказалась неустойчивой По оценке эксперта, пик лета не принес долгожданной стабильности: температура лишь на десятые доли градуса превысила климатическую норму, но при этом постоянно «металась» от холода к теплу, от ясных дней к осадкам.

Нет таких затяжных периодов хорошей, устойчивой погоды. Я бы в двух словах сказал: стабильная и нестабильная. Неустойчивая — вот как можно охарактеризовать июльскую погоду.

Есть ли надежда на стабильное тепло? Хотя желание увидеть ровное, теплое лето без сильных дождей вполне естественно, пока горизонт прогноза не дает поводов для уверенности, заявил специалист. «Надежда всегда есть. Но когда это произойдет? Пока этого не видно. На горизонте в пять-семь дней этого не видно. Будем надеяться, что все‑таки хорошая, теплая погода без сильных дождей наверняка придет», — подчеркнул синоптик. Шувалов отметил, что стоит сохранять осторожный оптимизм: стабильное тепло еще может порадовать жителей, но предсказать точный срок пока невозможно.

Фото: Медиасток.рф