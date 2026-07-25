РСЧС: в Подмосковье пройдут дожди с грозами и сильным ветром

Кратковременные дожди, грозы с ветром до 14 метров в секунду пройдут в Московской области во второй половине дня в субботу. Об этом сообщила региональная служба оповещения РСЧС в «Максе» .

Жителей Подмосковья призвали к осторожности.

В то же время Гидрометцентр предупредил о желтом уровне погодной опасности до 21:00 25 июля и с 9:00 до 22:00 26 июля. В ночное время оповещения о погоде не требуется, сообщили метеорологи.

Температура воздуха днем в субботу ожидается 21-23 градуса, в воскресенье 24-26 градусов. Ночью она опустится до 13-15 градусов.

Ранее ведущий специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что последние дни июля в Москве и Московской области будут соответствовать климатической норме.