23 января 2025 19:04 Асия Несоевая 3 года троллила иноагентов фейками об СВО, и СМИ верили. Как ей это удалось? 0 0 0 Общество

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Журналистка из Татарстана Асия Несоевая почти три года рассылала по СМИ-иноагентам фейковые статьи об умерших солдатах, их последних переписках и прочий «мрачняк». Фактчекингом работодатели себя не утруждали, а когда вскрылась правда, стали быстренько удалять эти истории. Асия теперь называет все это троллингом и своей обороной.

Скандал с Асией Несоевой: как всплыла правда О том, что несколько известных оппозиционных СМИ, признанных в России иноагентами или нежелательными организациями, начали удалять материалы Асии Несоевой из-за подозрений в фальсификации, 21 января рассказал на своем стриме журналист Олег Кашин*. На следующий день медиаскандал вокруг девушки из Татарстана со странным псевдонимом стал одной из главных тем в российских новостных Telegram-каналах.

Оказалось, что почти три года Несоевая умудрялась пропихивать фейковые статьи главным образом на темы вокруг СВО. Материалы выходили у «Медузы»*, «Важных историй»*, «Холода»* и многих других.

Фото: Freepik

Информацию в них перед публикацией никто не проверял. Более того, девушку три раза номинировали на журналистскую премию «Редколлегия»***. Бывший муниципальный депутат района Щукино Анастасия Брюханова (летом 2024 года суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы за фейки о российской армии) назвала «кейс Несоевой» провалом «независимой журналистики». По ее словам, она лично сталкивалась с Асией, когда та пыталась устроиться к ней на проект, но девушке решили отказать. Причин, как пояснила экс-мундеп, было несколько. Первая — количество публикаций с якобы источниками. За два года у Несоевой их было целых 33. Вторая — никакого подтверждения данных этих самых источников. В целом тексты Асии идеально ложились в картину мира оппозиции, добавила она. В них все ужасно, есть только беспредел, нищета, криминал и страдания. Но никаких пруфов, кроме скриншотов переписок с «источниками».

Фото: РИА «Новости»

Помешало ли это оппозиционным СМИ публиковать статьи Несоевой? Нет, не помешало. Более того, в одном из каналов появилась информация, что на самом деле правда об Асие вскрылась еще в августе. Но издание, которое поймало ее на вранье, коллег решило об этом кейсе не предупреждать. Действительно, зачем? В Telegram полугодовое молчание сравнили буквально с круговой порукой. Бывший главред и сооснователь Baza Никита Могутин после этого заявил, что Несоевая писала буквально всем редакторам, до которых могла дотянуться на рынке, и подобная ситуация, по его убеждению, могла произойти «абсолютно с каждым». СМИ, издателем которого он является сейчас, не стало сотрудничать с ней, потому что тексты Асии не понравились «с точки зрения содержания и фактов». Но это не значит, что после этого им надо было кого-то о чем-то предупреждать.

Фото: Freepik

В конечном итоге отвечать за ее материалы должны те, кто согласился работать с Несоевой, «несмотря на странности», заключил он.

Кто извинялся за статьи Несоевой? Тексты, которые Асия активно предлагала СМИ, главным образом касались хода специальной военной операции. В одной из самых известных своих статей она представила подборку сообщений, полученных якобы от солдат незадолго до их гибели. Помимо этого, Несоевая накормила журналистов сказками о военкоматах, которые «не дают хоронить солдат-мусульман по религиозному обычаю», родственниках бойцов, которых якобы лишили выплат, женщинах из татарской деревни, которые «не дали уйти на СВО единственному мужчине» и так далее. Некоторые СМИ, которые опубликовали выдуманные истории Асии, удалили публикации молча, но были и те, кто извинился за их выход. В частности, с обращением к читателям выступил Telegram-канал «Осторожно, новости», для него Несоевая также успела написать один текст.

Фото: РИА «Новости»

В нем рассказывалось о мужчине, которому удалось спрятаться от призыва в отдаленной деревне. Сейчас редакция удалила материал на время внутреннего расследования и прекратила сотрудничество с автором. «Мы приносим свои извинения читателям за публикацию материала, который не был проверен в достаточной степени», — добавили журналисты. Также они отметили, что во время подготовки материала девушка вела онлайн-трансляцию своих перемещений, присылала отчеты и фотографии с места. В готовом тексте не было «чувствительной информации или обвинений властей РФ, поэтому его выпустили.

Сейчас у нас есть подозрения, что часть материала была додумана, чтобы придать ему художественности. Вероятно, в своей работе Несоевая использовала часть фактуры, которая не соответствует действительности. Редакция «Осторожно, новости»

Тут же канал привел и комментарий Асиии, которая отвергла все обвинения и заверила, что из опубликованных текстов за всю ее жизнь «нигде не придуманы цитаты, события и персоны», а личные данные своих источников меняла по договоренности с ними ради безопасности. «Из-за того что я писала про свой район и знала всех этих людей лично и вживую, а это в большинстве своем зэки или военные, я обещала, что не буду сообщать их данные никому, включая редакторов, — я не могу гарантировать им, что медиа не собирают их данные», — отрезала она.

Несоевая назвала свои статьи троллингом После того как ситуация с публикацией фейков от Асии стала достоянием общественности, с девушкой начали пытаться связаться не только ее бывшие работодатели, но и другие журналисты. В беседе с Telegram-каналом Baza Несоевая заявила, что не придумывала фактуру для своих статей, но вместе с тем «не снимает с себя ответственности и вины и никого не обвиняет».

«Из опубликованных текстов за мою жизнь нигде не придуманы цитаты, события и персоны. <…> С этими людьми (моими источниками) я существую в реальной жизни, в одном пространстве, это не чужие мне люди, и к тому же они физически сильнее и многие из них имеют доступ к оружию», — заверила собеседница канала.

Фото: РИА «Новости»

По словам Асии, ни о каком политическом убежище она не думает и хочет жить дома. Тут же, впрочем, она заметила, что хотя оно ей и не нужно, но ради его получения «гораздо проще выйти с листочком на центр города с цветными волосами и орать какие-нибудь фразы, а не под фамилией „Несоевая“ публиковать тексты о проблемах своих близких». RTVI журналистка при этом рассказала совсем иное. Свои материалы она назвала троллингом и обратила внимание, что сотрудничала не со всеми изданиями.

Я писала только в определенные СМИ. Это была моя оборона. Асия Несоевая

Теперь ей, правда, не по себе из-за того, что ее шутку с выдуманными историями «о плохой России» для эмигрантских СМИ, вероятно, не поймут силовики. Хотя, по убеждению девушки, то, что все это было троллингом, очевидно. На это указывает в том числе и имя, под которым она публиковала материалы.«Вам не очевидно? Как вам, кстати, мой псевдоним?» — поинтересовалась она.

Фото: Unsplash

Тут мы на всякий случай призовем пояснительную бригаду: фамилия «Несоевая» была явной отсылкой к «соевым либералам». Такой термин в консервативном лагере используют в отношении к оппозиционным релокантам.

Интересно В молодежном сленге «соевыми», как правило, называют женственных мужчин. Но этот термин может применяться и к инфантильным девушкам. В молодежном сленге «соевыми», как правило, называют женственных мужчин. Но этот термин может применяться и к инфантильным девушкам.

Также Асия дала утвердительный ответ на вопрос о том, могла ли это быть сознательная провокация с ее стороны. Как на самом деле зовут Асию Несоевую Сдеанонили Несоевую очень быстро. Ее настоящее имя (Джамиля Садриева) начали публиковать уже вечером 22 января. По нашим данным, с октября 2021 года по февраль 2022-го она работала в «Казанских ведомостях», затем начала сотрудничество со СМИ-иноагентами. В резюме девушка называла себя «татарским боевым кролом» и заявляла о возможности «выжить везде, если описанное *** можно описать в репортаже». Там же она заявила, что сообщения от своих источников читает чаще, чем Twitter или Facebook**. В будущем, по словам девушки, она больше не собирается публиковать свои статьи. По крайней мере, так Несоевая заявила в разговоре 360.ru.

Фото: Oliver Kaelke/Defodi Images / Global Look Press

«Буду искать новое. Просмотрю предложения, уже рассматриваю, подумаю. В любом случае сейчас я надеюсь, что я буду в безопасности, это самое главное. У меня все в порядке, нет нервного срыва», — подчеркнула журналистка. Несмотря на весь этот скандал, Асия также выразила уверенность, что сможет построить полноценную карьеру и реализовать себя. Но пока ее больше беспокоит собственная безопасность, хотя никаких угроз она не получала. Несколько уже бывших работодателей звонили Несоевой после случившегося. Подробности бесед с ними она приводить не стала, коротко пояснив, они просто «беспокоятся за свою репутацию». Гонорары за удаленные статьи возвращать никто не требовал. «Но вы им тоже не подкидывайте идейки», — со смехом добавила Асия.

Перед кем мне реабилитироваться? Хотелось бы, чтобы я осталась в безопасности, я в порядке и держусь. И все у меня нормально, я не в истерике. Асия Несоевая

Побеседовали с Несоевой и журналисты Readovka. Один из их вопросов звучал так: «У вас ник в Telegram мы нашли — „Нагибатор“. Можно ли сказать, что вы нагнули все либеральные СМИ в России, СНГ и в мире?» — Выходит, что так, — ответила Асия, смеясь.

«Сегодня сказали, что все» В четверг стало известно, что Несоевую уволили из центра занятости в Казани, куда она устроилась буквально в начале этой недели. Руководитель сектора пресс-службы организации Валентина Ибатуллина заявила RT, что девушка просто не подошла им по профстандартам. Но Асия считает, что причина в скандале из-за ее статей.

Девушка уверяет, что при приеме на работу все были в курсе, что у нее нет сертификата соцработника, но это оформлению никак не помешало, а «сегодня сказали, что все».

Фото: РИА «Новости»

После этих публикаций руководитель ведомства Тимур Муллин заявил местному изданию «БИЗНЕС Online», что во-первых, такого человека у них в штате нет, а во вторых, в некоторых Telegram-каналах даже наименование их организации указали неправильно. «Центра занятости населения Казани уже не существует. Есть центр занятости населения Республики Татарстан, у которого есть только отделения в Казани», — пояснил он. Позже Муллин опроверг данные о том, что Джамиля якобы все-таки была в центре на испытательном сроке. «Нет такого, чтобы человек приходил на работу, не оформившись, и не получал за это заработную плату, в том числе и во время испытательного срока. Не было ее на испытательном сроке, не было ее у нас», — заключил специалист.

* «Важные истории», «Холод», «Медуза» признаны СМИ-иноагентами;«Медуза», «Важные истории» признаны нежелательными организациями. * Олег Кашин признан иноагентом. ** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. *** Роскомнадзор ограничил доступ к сайту премии «Редколлегия», которая вручается в области независимой журналистики в России. Причины блокировки не уточняются.