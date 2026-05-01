Аромадиффузоры угрожают питомцам. Что делать, если кошка начала кашлять

Россию накрыла настоящая эпидемия астмы у кошек — хозяева пушистых жалуются, что питомцы чихают и странно себя ведут без объяснимых на то причин. В возникновении проблем со здоровьем у кошек все чаще винят аромадиффузоры и различные освежители воздуха.

Признаки астмы у кошек

Недуги могут возникать даже у питомцев, не склонных к аллергиям. Это происходит из-за постоянного раздражения рецепторов носа и стресса, а также из-за частичек ароматических веществ, которые оседают на шерсти.

Ветеринарный доктор Владимир Уражевский рассказал 360.ru, что астму провоцируют самые разные факторы: от строительной пыли до парфюмерии. По его словам, на здоровье кошки могут серьезно повлиять даже аромадиффузоры, причем некоторые отдушки вредны и для человека.

«Причиной астмы у кошек может быть и строительная пыль, и сигаретный дым в том числе, поэтому не рекомендуется курить в присутствии животных», — отметил он.

Ветеринар добавил, что на проблемы с дыханием могут указывать странные движения питомца и попытки откашляться.

«При первых знаках, при первой возможности необходимо очистить помещение. Необходимо, чтобы была ежедневная влажная уборка, минимум химии, минимум препаратов, которые содержат сильные запахи, особенно цитрусовые», — уточнил он.