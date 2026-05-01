Аромадиффузоры угрожают питомцам. Что делать, если кошка начала кашлять
Ветеринар Уражевский: причиной астмы кошки может стать плесень и парфюм
Россию накрыла настоящая эпидемия астмы у кошек — хозяева пушистых жалуются, что питомцы чихают и странно себя ведут без объяснимых на то причин. В возникновении проблем со здоровьем у кошек все чаще винят аромадиффузоры и различные освежители воздуха.
Признаки астмы у кошек
Недуги могут возникать даже у питомцев, не склонных к аллергиям. Это происходит из-за постоянного раздражения рецепторов носа и стресса, а также из-за частичек ароматических веществ, которые оседают на шерсти.
Ветеринарный доктор Владимир Уражевский рассказал 360.ru, что астму провоцируют самые разные факторы: от строительной пыли до парфюмерии. По его словам, на здоровье кошки могут серьезно повлиять даже аромадиффузоры, причем некоторые отдушки вредны и для человека.
«Причиной астмы у кошек может быть и строительная пыль, и сигаретный дым в том числе, поэтому не рекомендуется курить в присутствии животных», — отметил он.
Ветеринар добавил, что на проблемы с дыханием могут указывать странные движения питомца и попытки откашляться.
«При первых знаках, при первой возможности необходимо очистить помещение. Необходимо, чтобы была ежедневная влажная уборка, минимум химии, минимум препаратов, которые содержат сильные запахи, особенно цитрусовые», — уточнил он.
Что делать, если кошка начала кашлять
Уражевский подчеркнул, что даже если отдушки не очень вредны и опасны для человека, они могут вызывать у животных астматические приступы и хроническое воспаление дыхательных нижних путей. Полностью астму вылечить нельзя, но можно улучшить самочувствие питомца.
Прежде всего нужно убрать аллерген, ну и конечно используются ветеринарные медицинские препараты, могут быть даже гормональные, которые назначает только ветеринарный доктор.
Обычно причиной недомогания четвероногих становятся аллергены, которые находятся в доме или в часто посещаемых местах.
«Возможно, если вы живете за городом, кошка любит гулять в каком-то старом сарае, где есть плесень. Она может быть причиной и ярким аллергеном, который вызывает астму», — рассказал специалист.
Кроме того, многие кошки не переносят парфюм и дезодоранты. Ветеринар призвал использовать только качественные продукты и употреблять их в меру, чтобы не навредить любимым животным.